بشتاش: اوجالان باید بدون واسطه با رسانه ها ارتباط برقرار کند

مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها، فراهم‌شدن شرایط آزادانه فعالیت و زندگی عبدالله اوجالان را برای ادامه روند صلح ضروری دانست و گفت او باید بتواند دیدگاه‌های خود را بدون واسطه با افکار عمومی در میان بگذارد.

به گزارش کردپرس، مرال دانیش بشتاش در ارزیابی روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت این روند باوجود گذشت بیش از یک سال از فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی در میان بخش‌های مختلف جامعه روبه‌رو است.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال جامعه گفت روند موجود تنها میان نهاد رهبری کردها و دولت یا میان احزاب سیاسی جریان ندارد، بلکه مستقیماً با زندگی و آینده ۸۶ میلیون شهروند ترکیه ارتباط دارد.

بشتاش گفت: «این روند از چارچوب مناسبات میان سیاستمداران، نهاد رهبری و دولت یا روابط میان احزاب سیاسی فراتر می‌رود. درباره روندی سخن می‌گوییم که به زندگی ۸۶ میلیون نفر مربوط است، بر زندگی آنان تأثیر خواهد گذاشت و آینده‌شان را تعیین خواهد کرد.»

اوجالان بازیگر اصلی روند صلح است

بشتاش با بیان اینکه جنبش آزادی کردها در مدت کوتاهی گام‌های مهمی برداشته است، گفت این اقدامات نشان‌دهنده جدیت، اراده و رویکرد آنان در قبال روند موجود است: «اوجالان بازیگر اصلی این روند است. اگر او این فراخوان‌ها را مطرح نمی‌کرد، دیدگاه‌های خود را بیان نمی‌کرد، موانع موجود را از میان برنمی‌داشت و همواره به آینده نگاه نمی‌کرد، چنین روندی شکل نمی‌گرفت.»

سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها، فراهم‌نبودن شرایط لازم برای فعالیت اوجالان را مهم‌ترین مشکل این مرحله دانست و گفت: «آقای اوجالان در شرایط آزادانه زندگی نمی‌کند و نمی‌تواند دیدگاه‌هایش را بدون واسطه برای افکار عمومی توضیح دهد. همواره یک واسطه وجود دارد.»

او ادامه داد: «شما روزنامه‌نگاران نمی‌توانید به آنجا بروید؛ ما نمی‌توانیم برویم؛ مدافعان حقوق بشر و کارشناسان نیز نمی‌توانند با او دیدار کنند. افرادی که در این زمینه تجربه دارند، قادر نیستند تجربیات خود را با او در میان بگذارند و دیدگاهش را جویا شوند. اگر نیروی محرک روند حضور نداشته باشد، چگونه می‌توان این روند را پیش برد؟ این مانع باید برطرف شود.»

مرال دانیش بشتاش به بحث‌های مطرح‌شده درباره انتقال عبدالله اوجالان به محل جدیدی در مجموعه زندان امرالی نیز اشاره کرد و گفت موضوع نباید به ویژگی‌های ساختمان و محل اقامت او محدود شود: «باید این بحث را از اینکه به کدام ساختمان منتقل شده یا آن ساختمان چه ویژگی‌هایی دارد، خارج کنیم. آنچه اهمیت دارد، ارتباط، تماس و فراهم‌شدن شرایط آزادانه کار و زندگی اوست. این شرایط باید هرچه زودتر به‌صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح داده شود.»

این روند تنها مربوط به کردها نیست

بشتاش تأکید کرد که روند صلح را نمی‌توان صرفاً مسئله مردم کرد دانست و گفت: «این روند فقط متعلق به مردم کرد نیست؛ روند همه مردم ترکیه است. این روند به کارگران، بازنشستگان، زنان، جوانان و جنبش‌های زیست‌محیطی نیز مربوط می‌شود.»

او افزود همه بخش‌های جامعه باید به‌جای بیرون‌ماندن و نظاره‌کردن، در این روند مشارکت کنند؛ زیرا بدون حضور اجتماعی گسترده، ایجاد تغییر و تحول ممکن نخواهد بود.

بشتاش ریشه بسیاری از مشکلات کنونی ترکیه، از جمله بحران اقتصادی، را نبود دموکراسی دانست و گفت: «ما در یک فضای دموکراتیک زندگی نمی‌کنیم و مردم نمی‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند. برای بیان این دیدگاه‌ها باید صداهای خود را به یکدیگر پیوند دهیم.»

او در پایان تأکید کرد: «این روند چیزی نیست که از دور تماشایش کنیم. باید درون آن حضور داشته باشیم. اگر انتقادی داریم، باید آن را مطرح و از مخاطبان مربوطه پاسخ مطالبه کنیم. اگر همه به بخشی فعال از این روند تبدیل شوند، صلح نیز اجتماعی خواهد شد.»