نشست پارلمانی کاپ۳۱ با حضور رؤسا و نمایندگان مجالس ۵۵ کشور در آنتالیا برگزار می‌شود؛ نشستی که هدف آن، تبدیل تعهدات جهانی اقلیمی به قوانین داخلی، منابع بودجه‌ای و سازوکارهای نظارتی مشخص است.

به گزارش کردپرس، در چارچوب سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، موسوم به کاپ۳۱، نشست مشترک مجلس بزرگ ملی ترکیه و اتحادیه بین‌المجالس روز دوشنبه ۱۶ نوامبر در آنتالیا برگزار می‌شود.

براساس اعلام ریاست مجلس ترکیه، هیئت‌هایی از ۵۵ کشور، شامل رؤسای مجالس و نمایندگان پارلمان‌ها، در این نشست شرکت می‌کنند. هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نقش مجالس در مذاکرات اقلیمی و بررسی راه‌های تبدیل تعهدات جهانی به اقدامات اجرایی در سطح ملی اعلام شده است.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، و میلتون دیک، رئیس اتحادیه بین‌المجالس، سخنرانی‌های افتتاحیه این نشست را ایراد می‌کنند. مراد کوروم، وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و رئیس کاپ۳۱ نیز برای نمایندگان سخنرانی خواهد کرد.

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، و دانیله ویولتی، مدیر ارشد هماهنگی برنامه‌های دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، از دیگر سخنرانان این نشست خواهند بود.

نمایندگان مجالس آلمان، کنیا، فیجی، غنا، توگو، مصر و بریتانیا نیز در کنار دانشمندان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره مقابله با بحران اقلیمی ارائه خواهند کرد.

تبدیل تعهدات اقلیمی جهانی به برنامه‌های اجرایی ملی، استفاده مؤثر از منابع در چارچوب طرح «پسماند صفر»، کاهش انتشار گاز متان، تسهیل دسترسی کشورها به منابع مالی اقلیمی و تقویت نظارت مجالس بر عملکرد دولت‌ها از محورهای اصلی نشست است.

شرکت‌کنندگان همچنین درباره تقویت گفت‌وگو و همکاری میان پارلمان‌ها در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی بحث خواهند کرد. ترکیه می‌خواهد رویکرد خود برای تبدیل کاپ۳۱ به «اجلاس اجرا» را از سطح مذاکرات دولت‌ها به عرصه قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی منتقل کند.

قرار است در پایان نشست، پیش‌نویس یک بیانیه مشترک نیز بررسی و تصویب شود. این پیش‌نویس بر استفاده از شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، جدول زمانی اجرایی و منابع بودجه‌ای مشخص برای تحقق اهداف اقلیمی تأکید دارد.

براساس متن پیشنهادی، کمیسیون‌های تخصصی مجالس باید هر سال میزان پیشرفت دولت‌ها در اجرای تعهدات اقلیمی و برنامه‌های سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی را بررسی، نتایج را منتشر و از دولت‌ها پاسخ‌گویی مطالبه کنند.

همچنین پیشنهاد شده است تبادل تجربیات از طریق اتحادیه بین‌المجالس ادامه یابد و میزان اجرای توصیه‌های نشست آنتالیا پیش از برگزاری کاپ۳۲ ارزیابی شود.

نشست پارلمانی آنتالیا می‌کوشد برای این پرسش که تعهدات بین‌المللی اقلیمی با استفاده از کدام قوانین، منابع بودجه‌ای و ابزارهای نظارتی در سطح ملی اجرا خواهند شد، پاسخ‌ها و پیشنهادهای عملی ارائه کند.