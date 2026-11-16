حاتم اوغولاری:

تولای حاتم اوغولاری در مجمع جوانان دم‌پارتی در دیاربکر، از گسترش فقر، بیکاری و مهاجرت جوانان انتقاد کرد و گفت درحالی‌که منابع کشور به صندوق‌ها و گروه‌های نزدیک به قدرت منتقل می‌شود، بسیاری از دانشجویان حتی توان تأمین نیازهای روزمره خود را ندارند.

به گزارش کردپرس، مجلس جوانان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در مرکز فرهنگی چاندآمد دیاربکر، مجمعی با عنوان «بودجه برای نان، صلح و عدالت» برگزار کرد.

تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم‌پارتی، کسکین بایندر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک، سرا بوجاک و امین آی، شهرداران مشترک کلان‌شهر دیاربکر، شماری از نمایندگان مجلس، سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و جوانان در این برنامه شرکت کردند.

جوانان حاضر در نشست درباره مشکلات اقتصادی، بیکاری، هزینه‌های آموزش، حقوق زبانی، مواد مخدر و روند صلح سخن گفتند و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

راه‌حل مسئله کُرد در سازمان‌یافتگی قدرتمند است

حاتم اوغولاری با تأکید بر نقش جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی ترکیه گفت جنبش‌های کارگری، مبارزات کردها، جریان‌های انقلابی و سوسیالیستی، جنبش زنان و فعالیت‌های زیست‌محیطی همواره با مشارکت و پیشگامی جوانان گسترش یافته‌اند.

او افزود اگر امروز در ترکیه درباره دموکراسی، حقوق کردها، آزادی زنان و مسائل زیست‌محیطی سخن گفته می‌شود، نقش جوانان در رسیدن به این مرحله انکارناپذیر است.

رئیس مشترک دم‌پارتی گفت روند صلح می‌تواند زمینه را برای گسترش مبارزات دموکراتیک فراهم کند و افزود: «اکنون که سلاح‌ها خاموش شده‌اند، جنبش کارگری، جنبش جوانان و فعالان زیست‌محیطی می‌توانند صدای خود را رساتر کنند. باید این فرصت را با یکدیگر ارزیابی کنیم.»

حاتم اوغولاری تأکید کرد راه‌حل مشکلات جوانان در سازمان‌یافتگی قدرتمند و مبارزه مشترک قرار دارد.

هشدار درباره گسترش مواد مخدر

او همچنین نسبت به گسترش مواد مخدر در میان جوانان مناطق کردنشین هشدار داد و مدعی شد سیاست‌هایی هدفمند برای دورکردن جوانان از مسائل اجتماعی، هویتی و سیاسی در جریان است.

حاتم اوغولاری گفت: «آیا جوانی که گرفتار مواد مخدر شده است، می‌تواند برای تبدیل‌شدن زبان کردی به زبان مادری آموزش مبارزه کند؟ اعتیاد، ذهن و جسم او را درگیر می‌کند و ترک آن نیز به‌دلیل وابستگی زیستی آسان نیست. به همین دلیل باید مبارزه‌ای ریشه‌ای انجام دهیم.»

او افزود فعالان سیاسی و اجتماعی باید پیش از آنکه جوانان به دام اعتیاد بیفتند، به آنان دسترسی پیدا کنند و زمینه حضورشان در فعالیت‌های جمعی و سازمان‌یافته را فراهم آورند.

رئیس مشترک دم‌پارتی با اشاره به وضعیت مدارس و دانشجویان گفت برخی کودکان در مدارس حتی به صابون برای شستن دست‌هایشان دسترسی ندارند و درخواست تأمین یک وعده غذای رایگان برای دانش‌آموزان نیز بی‌پاسخ مانده است.

او پرسید: «آیا کشوری با ۸۶ میلیون نفر جمعیت نمی‌تواند یک وعده غذای رایگان برای کودکان تأمین کند؟ چرا پول به صندوق‌ها منتقل می‌شود، اما برای دانش‌آموزان و جوانان بودجه‌ای وجود ندارد؟»

حاتم اوغولاری همچنین کمک‌هزینه چهار هزار لیری دانشجویان را ناکافی دانست و گفت با قیمت‌های موجود، بخش بزرگی از این مبلغ تنها با خرید یک وعده غذای ساده مصرف می‌شود: «می‌گویند تورم کاهش یافته، اما برای چه کسی؟ تورم برای مردم کاهش پیدا نکرده و گرانی همچنان پابرجاست. همه می‌دانند گوشت، پنیر و زیتون تا چه اندازه گران شده‌اند. بازنشستگان می‌گویند مزه گوشت را فراموش کرده‌اند.»

موج مهاجرت ناشی از فقر و بیکاری

حاتم اوغولاری گفت شمار زیادی از جوانان، مهاجرت به اروپا را تنها راه رهایی از بیکاری، فقر و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده می‌دانند.

او اظهار داشت: «ترکیه اکنون یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت ناشی از فقر و بیکاری در تاریخ خود را تجربه می‌کند. جوانان به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند به اروپا بروند.»

رئیس مشترک دم‌پارتی در پایان بر ضرورت سازمان‌یافتگی جوانان در برابر فقر، بیکاری، اعتیاد و فشارهای موجود در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت مقابله با این مشکلات، مسئولیت مشترک همه جوانان است.