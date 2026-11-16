دولت باغچه لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، طرح پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را شکل عینی چشم‌انداز «قرن ترک و ترکیه» توصیف کرد و گفت مشکلات اجتماعی حل‌نشده، مناقشات هویتی و زبان سیاسی بحران‌آفرین دیگر قابل‌تداوم نیستند.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، در گفت‌وگو با روزنامه «تورک‌گون»، دیدگاه‌های خود را درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تشریح کرد.

باغچه لی گفت: «ساختن قرن ترک و ترکیه به‌عنوان اقدامی سیاسی که باید انجام شود، آرمانی که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد و ضرورتی که دیگر قابل‌تعویق نیست، در برابر ما قرار دارد. ترکیه عاری از تروریسم، شکل عینی و ملموس این اندیشه است.»

او با بیان اینکه جهان در حال عبور از دوره‌ای تاریخی همراه با بحران‌های سنگین است، گفت در این وضعیت به نگرشی تازه، راهبردی عقلانی، وجدان ملی و احساس مسئولیت سیاسی نیاز وجود دارد.

رئیس حزب حرکت ملی تأکید کرد ترکیه به‌عنوان دولت و ملت باید تحولاتی را که آرامش داخلی، صلح، وحدت ملی، برادری، امنیت و منافع این کشور را تهدید می‌کنند، با نگاهی چندجانبه و واقع‌بینانه ارزیابی کند.

به گفته باغچه لی، مشکلات اجتماعی حل‌نشده دیگر قابل‌تعویق نیستند و ادامه مناقشات درباره ارزش‌ها و هویت‌ها، جامعه را خسته کرده است.

او گفت شرایط برای کنارگذاشتن زبان سیاسی‌ای که به‌جای حل مشکلات، بحران تولید می‌کند، فراهم شده است. باغچلی همچنین خواستار پایان‌یافتن سیاست مبتنی بر تقابل، فعالیت‌های تبلیغاتی تشدیدکننده شکاف‌های اجتماعی و انتظار برای تجزیه و جدایی شد.

رئیس حزب حرکت ملی گفت در دوره آشفته کنونی، هدایت امن ترکیه به‌سوی آینده‌ای روشن و ساختن کشوری که مردم در آن با آرامش، رفاه و امنیت زندگی کنند، مسئولیت مشترک همه شهروندانی است که خود را نسبت به کشور مسئول می‌دانند.

مخالفت با شکاف‌های مذهبی، قومی و ایدئولوژیک

باغچه لی گفت علاوه بر تلاش‌ها برای ایجاد جدایی براساس دین، اعتقاد، مذهب و خاستگاه قومی، باید طبقه‌بندی‌هایی مانند «پیشرو»، «مرتجع»، «سکولار» و «مذهبی» نیز کنار گذاشته شوند.

او تأکید کرد ارزش‌های مشترک جامعه نباید به ابزاری برای رقابت و بهره‌برداری سیاسی تبدیل شوند.

تشریح پروژه در قالب «ترکیه بدون تروریسم در ۵۰ بند»

بخشی از ارزیابی باغچه لی با عنوان «ترکیه بدون تروریسم در ۵۰ بند» منتشر شده است. در این ارزیابی، طرح یادشده اراده‌ای برای پایان‌دادن به مسئله تروریسم معرفی شده که به گفته باغچلی، ترکیه بیش از ۴۰ سال با آن روبه‌رو بوده است.

در این چارچوب، جبران خسارت‌هایی که "تروریسم" در زندگی انسان‌ها، جامعه، اقتصاد و ساختار دولت ایجاد کرده و خارج‌کردن آینده کشور از سایه این مسئله، از اهداف اصلی طرح اعلام شده است.

باغچه لی همچنین حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ترکیه، تقویت حاکمیت جمهوری ترکیه و باقی‌گذاشتن کشوری امن‌تر، آرام‌تر و برخوردارتر برای نسل‌های آینده را از دیگر اهداف روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» عنوان کرد.