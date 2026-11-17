سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: کاهش ۲ درجه ای دمای محیط منازل و محل کار، نقش مؤثری در مدیریت مصرف گاز دارد و می تواند به اندازه تولید یک فاز پالایشگاه در تأمین گاز مورد نیاز خانوارها صرفه جویی ایجاد کند.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در نشست کارگروه مدیریت بحران شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: تأمین گاز طبیعی بخش خانگی اولویت اصلی این شرکت است، اما برای استمرار خدمات در بخش های تجاری و صنعتی نیز مدیریت مصرف انرژی ضرورت دارد.

وی با اشاره به احتمال ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور افزود: شرکت گاز برای تأمین نیاز بخش های خانگی، تجاری و صنعتی تلاش می کند، اما در شرایط محدودیت تولید، حفظ جریان گاز منازل مسکونی در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به آسیب های واردشده به زیرساخت های گاز کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بیان کرد: در جریان این حملات چهار پالایشگاه در جنوب کشور هدف قرار گرفتند و بخشی از ظرفیت تولید از مدار خارج شد؛ همچنین ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان کامیاران نیز مورد اصابت قرار گرفت.

فعله گری ادامه داد: شرایط ایجادشده اهمیت مدیریت مصرف گاز را دوچندان کرده است و همراهی مشترکان در کاهش مصرف می تواند به استمرار خدمات رسانی و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی کمک کند.

وی با اشاره به اجرای پویش مصرف بهینه گاز طبیعی گفت: کاهش تنها ۲ درجه سانتیگراد از دمای محیط خانه یا محل کار، میزان قابل توجهی در مصرف گاز صرفه جویی ایجاد می کند و این اقدام علاوه بر تأمین پایدار گرمایش منازل، به استمرار فعالیت صنایع نیز کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان نقش رسانه ها را در اصلاح الگوی مصرف انرژی مهم دانست و افزود: رسانه ها ظرفیت مؤثری برای فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی دارند و همکاری صداوسیمای مرکز کردستان و سایر رسانه ها می تواند به افزایش آگاهی عمومی و اصلاح رفتار مصرف کنندگان کمک کند.

فعله گری از مشترکان گاز طبیعی در استان خواست دمای محیط منازل خود را حداکثر روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و از مصرف غیرضروری گاز بپرهیزند.

وی همچنین درباره برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وضعیت تأمین گاز تأکید کرد: شهروندان اخبار و اطلاعیه های مربوط به شرکت گاز استان کردستان را صرفاً از طریق صداوسیما، رسانه های معتبر و وب سایت رسمی این شرکت دنبال کنند.