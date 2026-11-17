سرویس کردستان - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سقز با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی این شهر، بر ضرورت مستندسازی علمی تاریخ سقز و تقویت هم افزایی میان فعالان فرهنگی و هنری برای پاسداشت هویت تاریخی این منطقه تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، صالح امین پور در نشست فرهنگی «تاریخ، فرهنگ و قلم سقز» اظهار کرد: سقز یکی از کانون های تمدنی و از شهرهای کهن منطقه غرب کشور است که پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی دارد و بخش هایی از تاریخ آن همچنان نیازمند پژوهش و مستندسازی است.

وی با اشاره به روایت های موجود درباره وجه تسمیه سقز افزود: در این زمینه ۲ روایت عمده مطرح است؛ روایت نخست که شهرت بیشتری دارد، نام سقز را به حکومت سکاها و پیشینه تمدنی منطقه، به ویژه حوزه زیویه، مرتبط می داند و روایت دوم نیز بر اساس برخی منابع تاریخی به دوره پس از حمله مغول بازمی گردد.

این پژوهشگر تاریخ با اشاره به نام های تاریخی سقز گفت: این شهر در برخی دوره ها با نام «بَه رزه» شناخته می شده و نام سقز نیز حدود ۶۵۵ سال پیش برای نخستین بار در یکی از منابع تاریخی ثبت شده است.

امین پور با بیان اینکه نام سقز منحصر به این شهر نیست، به وجود نام های مشابهی مانند «سقزلو» در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بررسی ریشه نام مناطق مختلف نیازمند مطالعات دقیق و تطبیقی است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مکتوب درباره تاریخ کردستان اظهار کرد: بخش عمده کتاب های منتشرشده در حوزه تاریخ کردستان به دوره قاجار اختصاص دارد و برخی روایت های تاریخی درباره سقز نیز از دقت و صحت کافی برخوردار نیستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، دوری سقز از مراکز حکمرانی در دوره های گذشته را یکی از دلایل تدوین نشدن بخش هایی از تاریخ این منطقه دانست و بر ضرورت انجام پژوهش های علمی برای شناسایی و ثبت زوایای کمترشناخته شده تاریخ این شهر تأکید کرد.

وی همچنین درباره بررسی ریشه نام روستاهای شهرستان سقز گفت: از مجموع ۳۰۹ روستای این شهرستان، نام ۶۲ روستا برگرفته از واژه های ترکی مربوط به دوره حکمرانی مغولان، ۱۹۴ نام از واژه های محلی، ۲ نام دارای ریشه فارسی و ۴۲ نام نیز ترکیبی است.

امین پور با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان فعالان فرهنگی و هنری سقز افزود: توسعه و اعتلای فرهنگ و هنر این شهر نیازمند انسجام، کار جمعی و فاصله گرفتن از نگاه های جزیره ای است و دستیابی به نتایج مؤثر در این حوزه با تعامل و هم افزایی ظرفیت های موجود امکان پذیر خواهد بود.