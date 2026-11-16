۸۱ ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان شناسایی شد
به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در کارگروه مولدسازی استان کردستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت املاک مازاد دولتی، اقدامی مؤثر در تأمین مالی طرح های عمرانی و در راستای اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» است.
وی با اشاره به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در این زمینه افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۳۱ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، مولدسازی املاک دولتی می تواند به آزادسازی سرمایه های بلااستفاده دستگاه های اجرایی و هدایت آن ها به سمت طرح های اولویت دار منجر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی در این فرآیند، بیان کرد: همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها با دبیرخانه کارگروه مولدسازی، از الزامات تحقق این برنامه است تا بتوان از ظرفیت دارایی های موجود برای توسعه زیرساخت ها و ارتقای خدمات رسانی به مردم استان استفاده کرد.
مشیرپناهی بر ضرورت تسریع در روند فروش و مولدسازی املاک راکد و بلااستفاده تأکید کرد و خواستار افزایش تعامل و هم افزایی دستگاه های اجرایی برای نهایی شدن طرح های مربوط به این املاک شد.
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