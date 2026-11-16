۸۱ ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان شناسایی شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان:

سرویس کردستان - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: ۸۱ ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان با ارزش تقریبی ۸۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که مولدسازی آن ها می تواند منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه های زیربنایی و عمرانی را تأمین کند.

به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در کارگروه مولدسازی استان کردستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت املاک مازاد دولتی، اقدامی مؤثر در تأمین مالی طرح های عمرانی و در راستای اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» است.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در این زمینه افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۳۱ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، مولدسازی املاک دولتی می تواند به آزادسازی سرمایه های بلااستفاده دستگاه های اجرایی و هدایت آن ها به سمت طرح های اولویت دار منجر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی در این فرآیند، بیان کرد: همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها با دبیرخانه کارگروه مولدسازی، از الزامات تحقق این برنامه است تا بتوان از ظرفیت دارایی های موجود برای توسعه زیرساخت ها و ارتقای خدمات رسانی به مردم استان استفاده کرد.

مشیرپناهی بر ضرورت تسریع در روند فروش و مولدسازی املاک راکد و بلااستفاده تأکید کرد و خواستار افزایش تعامل و هم افزایی دستگاه های اجرایی برای نهایی شدن طرح های مربوط به این املاک شد.