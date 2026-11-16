انسجام و همدلی، مهم ترین ضرورت کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی است

فرماندار سنندج:

سرویس کردستان – فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، همدلی، مشارکت عمومی و بهره گیری از ظرفیت های همه بخش های جامعه را لازمه عبور کشور از شرایط دشوار کنونی دانست.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج، با اشاره به شرایط کشور و جنگ های تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: دشمن در حملات خود نشان داد که ملت ایران را هدف قرار داده و در این مسیر حتی به غیرنظامیان و کودکان نیز رحم نکرده است؛ ازاین رو، دفاع از جان، مال و حیثیت همه شهروندان، فارغ از جایگاه، مسئولیت و لباس آنان، وظیفه ای انسانی و ملی است.

وی با قدردانی از تلاش دستگاه های اجرایی و مجموعه های خدمات رسان در دوران جنگ افزود: نیروهای حوزه برق، آب و فاضلاب، شهرداری، آتش نشانی، بهداشت و درمان و همچنین مجموعه های تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان و سوخت، در سخت ترین شرایط در کنار مردم حضور داشتند و با تلاش مستمر خود اجازه ندادند روند خدمت رسانی متوقف شود.

فرماندار سنندج در ادامه با تشریح اقدامات عمرانی دولت در حوزه آموزش شهرستان بیان کرد: در دولت چهاردهم، ۴۰ پروژه آموزشی در شهرستان سنندج تعریف شده است که تاکنون ۱۹ پروژه به بهره برداری رسیده و ۹۰ کلاس درس به دانش آموزان تحویل داده شده است.

سجادی با اشاره به تداوم اجرای طرح های آموزشی در شهرستان اظهار کرد: ۲۱ پروژه آموزشی دیگر نیز در دست اجراست که تحقق این اقدامات حاصل تلاش، پیگیری و روحیه جهادی مجموعه های مسئول است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت های بسیج یادآور شد: بسیج رسالت های متنوعی بر عهده دارد و باید از تمام ظرفیت های آن برای حل مسائل، رفع مشکلات و خدمت رسانی مؤثر به مردم استفاده شود.

فرماندار سنندج با قدردانی از فعالیت های علمی و تخصصی مجمع بسیجیان و هیئت های اندیشه ورز، خواستار ارائه پیشنهادهای کارشناسی، کاربردی و قابل اجرا به مدیران شهرستان شد و گفت: باید از این ظرفیت ها در مسیر تصمیم سازی و حل مسائل شهرستان بهره گرفت و با حفظ وحدت، تقویت مشارکت مردمی و هم افزایی میان بخش های مختلف، برای تداوم امنیت، آرامش و خدمت رسانی تلاش کرد.