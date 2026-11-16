انسجام و همدلی، مهم ترین ضرورت کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی است
به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در جلسه اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان سنندج، با اشاره به شرایط کشور و جنگ های تحمیلی علیه ایران، اظهار کرد: دشمن در حملات خود نشان داد که ملت ایران را هدف قرار داده و در این مسیر حتی به غیرنظامیان و کودکان نیز رحم نکرده است؛ ازاین رو، دفاع از جان، مال و حیثیت همه شهروندان، فارغ از جایگاه، مسئولیت و لباس آنان، وظیفه ای انسانی و ملی است.
وی با قدردانی از تلاش دستگاه های اجرایی و مجموعه های خدمات رسان در دوران جنگ افزود: نیروهای حوزه برق، آب و فاضلاب، شهرداری، آتش نشانی، بهداشت و درمان و همچنین مجموعه های تأمین کالاهای اساسی، آرد و نان و سوخت، در سخت ترین شرایط در کنار مردم حضور داشتند و با تلاش مستمر خود اجازه ندادند روند خدمت رسانی متوقف شود.
فرماندار سنندج در ادامه با تشریح اقدامات عمرانی دولت در حوزه آموزش شهرستان بیان کرد: در دولت چهاردهم، ۴۰ پروژه آموزشی در شهرستان سنندج تعریف شده است که تاکنون ۱۹ پروژه به بهره برداری رسیده و ۹۰ کلاس درس به دانش آموزان تحویل داده شده است.
سجادی با اشاره به تداوم اجرای طرح های آموزشی در شهرستان اظهار کرد: ۲۱ پروژه آموزشی دیگر نیز در دست اجراست که تحقق این اقدامات حاصل تلاش، پیگیری و روحیه جهادی مجموعه های مسئول است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت های بسیج یادآور شد: بسیج رسالت های متنوعی بر عهده دارد و باید از تمام ظرفیت های آن برای حل مسائل، رفع مشکلات و خدمت رسانی مؤثر به مردم استفاده شود.
فرماندار سنندج با قدردانی از فعالیت های علمی و تخصصی مجمع بسیجیان و هیئت های اندیشه ورز، خواستار ارائه پیشنهادهای کارشناسی، کاربردی و قابل اجرا به مدیران شهرستان شد و گفت: باید از این ظرفیت ها در مسیر تصمیم سازی و حل مسائل شهرستان بهره گرفت و با حفظ وحدت، تقویت مشارکت مردمی و هم افزایی میان بخش های مختلف، برای تداوم امنیت، آرامش و خدمت رسانی تلاش کرد.
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