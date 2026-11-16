اجلاسیه شهدای دانشگاه آزاد کردستان/تأکید بر تداوم راه شهدا با علم آموزی، تعهد و خودسازی

سرویس کردستان – اجلاسیه یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان و گرامیداشت سالروز شهادت غلامرضا بامدی، با تأکید سخنرانان بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت هویت ملی و دینی و نقش آفرینی نسل جوان در مسیر پیشرفت علمی و حفظ ارزش های کشور برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کشور، در این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا در هدایت فکری و اعتقادی جامعه اظهار کرد: شهدا با انتخاب مسیر حق، چراغ هدایت نسل های آینده هستند و ملت ها با تکیه بر الگوهای بزرگ خود می توانند در برابر دشواری ها ایستادگی کنند.

حجت الاسلام میرمجید سیدقریشی تحقیر هویت و توانمندی ملت ها، کوچک سازی آرمان ها، عادی سازی رفتارهای نادرست و تحریف واقعیت ها را از ابزارهای دشمن برای سلطه گری دانست و افزود: مقابله با جنگ روایت ها نیازمند افزایش آگاهی، مطالعه، کتاب خوانی و شناخت منابع معتبر است.

وی همچنین با اشاره به ترور دانشمندان و هدف قرار دادن ظرفیت های علمی کشور تأکید کرد: شهادت نخبگان نمی تواند مسیر علم و پژوهش را متوقف کند و دانشگاه ها با انگیزه بیشتری راه پیشرفت علمی کشور را ادامه خواهند داد.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این اجلاسیه با اشاره به ویژگی های برجسته شهدای دانشجو گفت: علم آموزی، تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به مکتب و کشور و خودسازی و تهذیب نفس، سه شاخصه مهم سیره این شهداست که باید سرلوحه زندگی نسل جوان قرار گیرد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با تأکید بر ضرورت تلاش دانشجویان در عرصه علمی و اجتماعی افزود: دانشجویان باید در کنار ارتقای دانش و تخصص، نسبت به سرنوشت کشور مسئولیت پذیر باشند و با تأسی از سیره شهدا در مسیر تعالی معنوی و پیشرفت جامعه حرکت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان نیز با تأکید بر مسئولیت دانشگاه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: دانشگاه باید دانش را با اخلاق، تخصص را با تعهد و جایگاه فردی را با احساس مسئولیت اجتماعی همراه کند.

کیوان شافعی افزود: شهدای دانشجو با نثار جان خود از ارزش های والای انسانی و ملی پاسداری کردند و امروز مسئولیت ماست که با آگاهی، اندیشه، اخلاق و رفتار مسئولانه، ادامه دهنده راه آنان باشیم.

اجلاسیه یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی کردستان و گرامیداشت سالروز شهادت غلامرضا بامدی با تجلیل از مقام شامخ شهدا و تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیت پذیری و خودباوری به نسل جوان برگزار شد.