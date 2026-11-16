حکم اعدام قاتل کارگر مالوجه ای در قروه اجرا شد

سرویس کردستان - حکم قصاص قاتل «علیرضا معظمی» کارگر مالوجه ای که در جریان یک درگیری بر اثر اختلاف زمین با ضربات چاقو کشته شد، در زندان قروه به اجرا درآمد.

به گزارش کرد پرس، خانواده «علیرضا معظمی» کارگر اهل شهر مالوجه از توابع شهرستان قروه که دو سال پیش در جریان یک درگیری بر اثر اختلاف زمین مسکونی با ضربات چاقو کشته شد، از اجرای حکم قصاص قاتل خبر دادند.

همسر مقتول در مصاحبه با خبرنگار کرد پرس بیان کرد: حکم اعدام «مهدی آئینی» که مرتکب قتل عمدی شده بود صبح امروز دوشنبه در زندان مرکزی قروه به اجرا درآمد.

به گفته «زیبا معظمی» دو مجرم دیگر این پرونده به نام های «احمد. د» و «علی پاشا. آ» به جرم مشارکت در قتل هرکدام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده اند.