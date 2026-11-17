سرویس کردستان - مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰۲ گونه جانوری آسیب دیده در زیستگاه های طبیعی استان پس از طی مراحل درمان و مراقبت، مداوا و رهاسازی شدند.

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع جانوران رهاسازی شده، ۱۷۹ قطعه پرنده شکاری شامل عقاب، سارگپه، شاهین، شاه بوف، دلیجه و جغد بودند.

وی افزود: این جانوران بر اثر عواملی مانند برخورد با خودرو، برخورد با موانعی نظیر کابل های برق، صید غیرمجاز و سایر مخاطرات محیطی آسیب دیده بودند که پس از تیمار و دریافت مراقبت های پزشکی به زیستگاه های طبیعی بازگشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش گفت: حدود ۴۰ درصد این رهاسازی ها با حمایت و مشارکت مستقیم دوستداران طبیعت انجام شده است.

زندی افزود: این میزان مشارکت بیانگر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در زمینه حفاظت از حیات وحش است؛ به گونه ای که شماری از شهروندان، جانوران آسیب دیده را در کوتاه ترین زمان به ادارات محیط زیست تحویل داده یا با هزینه شخصی روند درمان آن ها را پیگیری کرده اند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از گونه های آسیب دیده نیز در جریان برخورد با سوداگران حیات وحش و متخلفان کشف شده بودند که پس از درمان به طبیعت بازگردانده شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به چالش های موجود در زمینه درمان و بازپروری حیات وحش اظهار کرد: کمبود تجهیزات تخصصی برای تشخیص نوع و میزان آسیب، امکانات حمل ونقل و نگهداری طولانی مدت، نبود مراکز مجهز و مستقل بازپروری در شهرستان ها و محدودیت اعتبارات برای تأمین غذا، دارو و تجهیزات از مهم ترین مشکلات این حوزه است.

زندی از راه اندازی مرکز تیمار حیات وحش در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد و گفت: این مرکز امسال تأسیس شده است، اما برای تجهیز و توسعه ظرفیت های آن به اعتبارات بیشتری نیاز داریم.

وی کمبود متخصصان و دامپزشکان آموزش دیده در زمینه رفتارشناسی و فیزیولوژی گونه های وحشی را از دیگر چالش های این حوزه دانست و افزود: خطرهای ناشی از استرس حمل ونقل و احتمال انتقال بیماری نیز از مسائلی است که باید با تأمین تجهیزات مدرن و ارتقای توان تخصصی نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.