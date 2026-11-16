سرویس سوریه - دانشجویان دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو با جلوگیری از خروج هیئت دولت موقت سوریه از محوطه دانشگاه، به طرح ادغام این دانشگاه با دانشگاه فرات اعتراض کردند و خواستار حفظ استقلال علمی و اداری دانشگاه و به‌رسمیت‌شناختن جایگاه زبان کُردی شدند.

به گزارش کردپرس، دانشجویان دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو روز دوشنبه ۱۶ نوامبر، پس از برگزاری نشستی میان هیئت دولت موقت سوریه و مسئولان دانشگاه درباره آینده این مرکز آموزش عالی، با تجمع در محوطه دانشگاه مانع خروج اعضای هیئت شدند و اعلام کردند که تصمیم‌گیری درباره آینده دانشگاه بدون مشارکت دانشجویان قابل قبول نیست.

به نوشته آژانس خبری هاوار، اعتراض دانشجویان در واکنش به دو تصمیم وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی دولت موقت سوریه شکل گرفت. نخستین تصمیم، لغو روند پذیرش و آزمون ورودی اعلام‌شده برای چندین رشته دانشگاه «روژآوا» و دومین تصمیم، واگذاری این دانشگاه به دانشگاه فرات بود؛ اقدامی که دانشجویان آن را تهدیدی جدی علیه هویت و استقلال این مرکز آموزشی می‌دانند.

دانشجویان معترض تأکید کردند که وابسته کردن دانشگاه «روژآوا» به دانشگاه فرات صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه می‌تواند به از بین رفتن ساختار مستقل علمی و آموزشی این دانشگاه منجر شود. دانشگاه «روژآوا» طی سال‌های گذشته با حفظ نظام مدیریتی، برنامه‌های درسی و زبان آموزشی ویژه خود فعالیت کرده و به یکی از مراکز اصلی آموزش عالی در مناطق شمال و شرق سوریه تبدیل شده است.

یکی از نگرانی‌های اصلی دانشجویان، پیامدهای احتمالی این تصمیم بر ادامه تحصیل آنان است. به گفته معترضان، اجرای طرح ادغام می‌تواند دانشجویان را برای ادامه تحصیل به استان‌های دیگر سوریه منتقل کند؛ موضوعی که با توجه به شرایط اقتصادی دشوار، هزینه‌های رفت‌وآمد و اقامت و همچنین دوری از خانواده‌ها، مشکلات جدی برای آنان ایجاد خواهد کرد.

دانشجویان همچنین هشدار دادند که اجرای این طرح می‌تواند ساختار مدیریتی دانشگاه را به‌طور کامل تغییر دهد و اختیار تصمیم‌گیری درباره امور آموزشی و اداری را از مسئولان فعلی آن سلب کند.

این نشست بدون ارائه توضیحات روشن درباره نتایج مذاکرات به پایان رسید و نه مسئولان دانشگاه «روژآوا» و نه نمایندگان دولت موقت سوریه جزئیاتی درباره توافق احتمالی اعلام نکردند؛ مسئله‌ای که به افزایش نارضایتی دانشجویان منجر شد.

دانشجویان دانشگاه «روژآوا» در پایان بر ضرورت لغو فوری تصمیم مربوط به توقف روند پذیرش دانشجو، کنار گذاشتن طرح وابسته‌سازی دانشگاه به دانشگاه فرات و حفظ استقلال کامل علمی و اداری این مرکز تأکید کردند. آنان همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن رسمی جایگاه زبان کُردی و تضمین حق تحصیل به زبان مادری شدند.

این اعتراض در شرایطی صورت می‌گیرد که موضوع آینده دانشگاه «روژآوا» و نحوه ادغام نهادهای آموزشی مناطق شمال و شرق سوریه در ساختار وزارت آموزش عالی دولت موقت سوریه، به یکی از محورهای اختلاف میان مسئولان دمشق و نهادهای آموزشی این مناطق تبدیل شده است.