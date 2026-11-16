هشدار رگبار متناوب باران و رعدوبرق در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد از امروز دوشنبه در استان آغاز شده و کلیه مناطق استان را دربرمی گیرد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با ورود امواج بارشی، وضعیت جوی استان به صورت رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد که از امروز دوشنبه آغاز می شود، پیش بینی می شود.



او ادامه داد: در این نوع مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه ای وجود دارد و منطقه اثر آن کلیه مناطق استان است.

