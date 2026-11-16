هشدار رگبار متناوب باران و رعدوبرق در آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با ورود امواج بارشی، وضعیت جوی استان به صورت رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد که از امروز دوشنبه آغاز می شود، پیش بینی می شود.
او ادامه داد: در این نوع مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه ای وجود دارد و منطقه اثر آن کلیه مناطق استان است.
صابری با بیان اینکه زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی فردا سه شنبه خواهد بود گفت: اثر مخاطره شامل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی به سبب بارش برف، احتمال آسیب به سازه های سبک است.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی توصیه کرد: دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند و مردم هم از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.
او در پایان گفت: همچنین پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای نیز پیشنهاد می شود.
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