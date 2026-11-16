کردپرس
هشدار رگبار متناوب باران و رعدوبرق در آذربایجان غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

هشدار رگبار متناوب باران و رعدوبرق در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد از امروز دوشنبه در استان آغاز شده و کلیه مناطق استان را دربرمی گیرد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با ورود امواج بارشی، وضعیت جوی استان به صورت رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد که از امروز دوشنبه آغاز می شود، پیش بینی می شود.

او ادامه داد: در این نوع مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه ای وجود دارد و منطقه اثر آن کلیه مناطق استان است.

صابری با بیان اینکه زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی فردا سه شنبه خواهد بود گفت: اثر مخاطره شامل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محورهای مواصلاتی به سبب بارش برف، احتمال آسیب به سازه های سبک است.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی توصیه کرد: دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی  لازم را داشته باشند و مردم هم  از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و فعالیت های کوهنوردی خودداری کنند.

او در پایان گفت: همچنین پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای نیز پیشنهاد می شود.

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
انسجام و همدلی، مهم ترین ضرورت کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی است
خبر قبلی
انسجام و همدلی، مهم ترین ضرورت کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی است
اضافه برداشت بیش از یک میلیارد متر مکعب از سفره های آب زیرزمینی در آذربایجان غربی
خبر بعدی
اضافه برداشت بیش از یک میلیارد متر مکعب از سفره های آب زیرزمینی در آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.