کردپرس
اعتبار ۲ پروژه و انتظار مشارکت در ۵ پروژه دیگر تامین شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۲۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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بواسطه طرح نشان دار کردن مالیات؛

اعتبار ۲ پروژه و انتظار مشارکت در ۵ پروژه دیگر تامین شد

سرویس کردستان – مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از تکمیل اعتبار ۲ پروژه از مجموع ۷ پروژه ملی و استانی نشان دار مالیاتی خبر داد و گفت: ۵ پروژه دیگر برای تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری، همچنان در انتظار تأمین اعتبار و مشارکت صاحبان مشاغل هستند.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع ۷ پروژه ملی و استانی تعریف شده در قالب طرح نشان دار کردن مالیات تا تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲ پروژه شامل ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و تکمیل و تجهیز اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کادر درمانی کامیاران با اعتبار مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد ریال به طور کامل تأمین شده است.

وی افزود: از میان ۷ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۷۳۲۰ میلیارد ریال، ۵ پروژه با اعتبار ۶۶۲۰ میلیارد ریال در انتظار مشارکت مؤدیان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در تشریح پروژه های باقی مانده گفت: پنج پروژه ای که همچنان در انتظار تأمین اعتبار و مشارکت مؤدیان هستند، شامل تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور میاندوآب ـ کرمانشاه، احداث مجتمع فرهنگی و هنری در سنندج، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و همچنین بهسازی راه اصلی سنندج-مریوان-باشماق است.

فعله گری با تأکید بر اهمیت مشارکت صاحبان مشاغل در این طرح، بیان کرد: مؤدیان مالیاتی تنها تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند مالیات خود را از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ در طرح نشان دار کردن مالیات به ۵ پروژه باقی مانده اختصاص دهند.

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