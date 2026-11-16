اعتبار ۲ پروژه و انتظار مشارکت در ۵ پروژه دیگر تامین شد

بواسطه طرح نشان دار کردن مالیات؛

سرویس کردستان – مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از تکمیل اعتبار ۲ پروژه از مجموع ۷ پروژه ملی و استانی نشان دار مالیاتی خبر داد و گفت: ۵ پروژه دیگر برای تکمیل عملیات اجرایی و بهره برداری، همچنان در انتظار تأمین اعتبار و مشارکت صاحبان مشاغل هستند.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: از مجموع ۷ پروژه ملی و استانی تعریف شده در قالب طرح نشان دار کردن مالیات تا تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲ پروژه شامل ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و تکمیل و تجهیز اردوگاه های مجرمین مواد مخدر و کادر درمانی کامیاران با اعتبار مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد ریال به طور کامل تأمین شده است.

وی افزود: از میان ۷ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۷۳۲۰ میلیارد ریال، ۵ پروژه با اعتبار ۶۶۲۰ میلیارد ریال در انتظار مشارکت مؤدیان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در تشریح پروژه های باقی مانده گفت: پنج پروژه ای که همچنان در انتظار تأمین اعتبار و مشارکت مؤدیان هستند، شامل تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور میاندوآب ـ کرمانشاه، احداث مجتمع فرهنگی و هنری در سنندج، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و همچنین بهسازی راه اصلی سنندج-مریوان-باشماق است.

فعله گری با تأکید بر اهمیت مشارکت صاحبان مشاغل در این طرح، بیان کرد: مؤدیان مالیاتی تنها تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند مالیات خود را از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ در طرح نشان دار کردن مالیات به ۵ پروژه باقی مانده اختصاص دهند.