سرویس کرمانشاه _ دکتر محمدعلی سلطانی, پژوهشگر و مورخ برجسته و پدر تاریخ کرمانشاهان در مطلبی به ترازدی غم انگیز تکرار تصادفات مرگبار در جاده‌‌های زاگرس از کردستان تا کرمانشاه و ایلام و ... پرداخته است. .

خبرگزاری کردپرس _

هر بلایی کز آسمان بارد

گرچه بر دیگری قضا باشد

برزمین نارسیده می گوید

سینه ی زاگرس کجا باشد

در این سروده (خانه انوری) را به (سینه زاگرس) تغییر دادم چون به راستی بسیار مناسب امروز اورامان تا آبدانان است.

قلم به اندازه‌ای نوشته است و چشم به حدی گریسته که قلم از نوشتن و چشم از اشک ریختن باز ایستاده است.

پس از مرگ یازده همشهری از استان کرمانشاه در جاده تهران که دیگر خبری از احوالشان نشد و نتیجه دستوراتی که برای بررسی علل‌ حادثه‌ صادر کردند در تابوت نسیان قرار گرفت و سهمیه مرگ جاده کرمانشاه _ روانسر و ادامه آن مسیر و بلعکس که هرروز باید در انتظار خبر کانال‌های اموات منطقه بود و ... .

امروز سراز خواب آشفته برنداشته که فریاد شیون از آبدانان برخاست و خبر آمد که یازده تن دیگر در واژگونی خودرو از کارگران و زحمتکشان و رنجدیدگان، چشم از چهان دردها و رنجها و بی انصافی ها و بی توجهی ها فرو بستند و عطای آن به لقایش بخشیدند و با مرگ هم آغوش شدند.

همگان باور داریم که در برهه ای بحرانی قرارداریم زندگی و متعلقات آن طبیعی نیست ؛ اما باورکنیم که این موجوداتی که در حمل و نقل جاده‌ای زاگرس جان می سپارند؛ انسان هستند، خانواده دارند، هزینه مرگ صدها برابر از زندگی در تورم سنگین اقتصادی بالاتر است، برای همین مردم بی پناه برای زنده ماندن تلاش می کنند؛ پیام های ریاست جمهور‌ _ معاون اول ایشان _ سرکشی استاندار و ... همه و همه مسکن های لحظه ای هستند و تا زمانی علت العلل حوادث و مرگ های جاده ای با حضور کارشناسان خبره و مسلط و مسلم روشن و مشخص نشود و به اطلاع عموم نرسد و درپی رفع آن اقدام جدی صورت نگیرد، هرروز این خیمه‌های عزا در نقاط مختلف این جغرافیای بی یار و یاور برپا خواهد بود.

این تکرار مرگبار چرا فقط در استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام چهره می نماید؟! روزانه هزاران تردد جاده‌ای در جاده‌های کشور انجام می گیرد! چرا حوادث از این دست ویژه ی استان‌های سینه زاگرس است!؟

این تلفات چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ جز عدم اعتنا به جان انسان، جامعه انسانی و رنج بی نهایت جغرافیای اورامان تا آبدانان ... .

این مصيبت را به تمامی آحاد مردم شریف سینه زاگرس به ویژه اهالی غیور و شریف و شرافتمند آبدانان و خانواده های سوگوار تسلیت و تعزیت عرض می کنم.