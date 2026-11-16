سرویس آذربایجان غربی- جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان صبح امروز به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و با محوریت بررسی اولویت‌های سرمایه‌گذاری و بسته‌های بدون نام برگزار و ۱۲۸ فرصت سرمایه‌گذاری و صدور ۸ بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام در بخش صنعت استان به تصویب رسید.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی صبح امروز در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ظرفیت گسترده تولیدات کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: خام‌فروشی و ضایعات پس از برداشت از چالش‌های مهم استان است و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید در اولویت برنامه‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد.



استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال پایدار، خواستار بررسی وضعیت زمین‌های راکد و احداث نشده واگذار شده در شهرک‌های صنعتی و صدور اخطارهای قانونی برای تعیین تکلیف این اراضی شد.

او همچنین با تأکید بر نقش خوشه‌های کشاورزی در شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش، خاطرنشان کرد: ایجاد سردخانه‌های مدرن، بسته‌بندی پیشرفته و صنایع فرآوری عسل و گیاهان دارویی می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت جایگاه تولیدکنندگان در بازار را فراهم کند.



استاندار آذربایجان‌غربی کشاورزان را نیز از سرمایه‌های اجتماعی استان دانسته و افزود: با توجه به دغدغه‌های کشاورزان در زمینه عرضه محصولات، اخیراً هیأت اقتصادی استان در ویتنام برای بازاریابی و توسعه بازار فروش سیب حضور یافت.



رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های آن، اضافه کرد: توسعه بازارچه‌های تخصصی و عرضه مستقیم محصولات می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان و رونق کسب‌وکارهای مرتبط کمک کند.



او در پایان با تأکید بر حمایت کامل از سرمایه‌گذاران واقعی، افزود: تسهیلات باید متناسب با پیشرفت طرح‌های تولیدی پرداخت شود و ضمن جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری، زمینه فعالیت سریع‌تر سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی در استان فراهم شود.





