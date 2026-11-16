استاندار: تعداد مراکز لجستیکی آذربایجان غربی متناسب با ظرفیت‌ استان نیست

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی استان گفت: ظرفیت منحصربه‌فرد آذربایجان‌غربی در حوزه لجستیک و ترانزیت طی سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و باید برای استفاده از این مزیت راهبردی برنامه‌ریزی جدی انجام شود.



او همچنین با اشاره به ظرفیت‌هایی همچون تقاطع ایواوغلی، خاطرنشان کرد: این مراکز می‌توانند به کانون‌های درآمدزایی و توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند، اما تاکنون بیشتر به‌عنوان مسیر عبور و گذر به آنها نگاه شده و از ظرفیت‌های واقعی‌شان استفاده نشده است.



استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت پیگیری و نظارت بر سهم استان از درآمدهای ملی نیز تأکید کرده و افزود: منابعی که از محل درآمدهای ملی به آذربایجان‌غربی اختصاص می‌یابد باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود تا بخشی از کمبودهای زیرساختی استان از این محل جبران شود.



رحمانی همچنین توجه به سهم اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات محصولات این حوزه را در برنامه‌ریزی و آمایش سرزمینی ضروری دانسته و اضافه کرد: تقویت جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز تحول در ساختار اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های جدید استان باشد.



او در پایان، گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره وضعیت بخش‌های مختلف را قابل استناد دانسته و افزود: برای افزایش دقت و اعتبار این گزارش‌ها، باید تعامل و ارتباط سازمان با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف تقویت شود.





