رجب طیب اردوغان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پس از برگزاری دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر در استانبول، پنج سند همکاری در حوزه‌های دفاعی، اقتصادی، آموزشی و حل‌وفصل مناقشات امضا کردند. تحولات غزه، سوریه، لیبی و تنش‌های منطقه خلیج نیز از محورهای گفت‌وگوی دو طرف بود.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پنجشنبه ۱۳ نوامبر در دفتر ریاست‌جمهوری در کاخ دلمه‌باغچه استانبول با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیدار کرد. پس از دیدار خصوصی و مذاکرات هیئت‌های دو کشور، مراسم امضای توافق‌های دوجانبه برگزار شد.

در چارچوب دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر، پنج سند همکاری به امضا رسید. مهم‌ترین این اسناد «پیمان دفاعی متقابل» بود که اردوغان و امیر قطر شخصاً آن را امضا کردند.

همچنین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر بازار، میان عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، و شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی، وزیر تجارت و صنعت قطر، به امضا رسید.

یوسف تکین، وزیر آموزش ملی ترکیه، و محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور قطر، نیز توافق‌نامه همکاری آموزشی دو کشور را امضا کردند. علاوه بر این، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه صلح، میانجیگری و حل‌وفصل مناقشات و نیز بیانیه مشترک دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی را امضا کردند.

تأکید بر گسترش همکاری‌های دفاعی و انرژی

براساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، اردوغان در این دیدار گفت پیمان دفاعی متقابل، بُعد تازه‌ای به مناسبات و همکاری‌های دو کشور خواهد بخشید. او همچنین با اشاره به اجرایی‌شدن توافق مشارکت تجاری و اقتصادی ترکیه و قطر در سال گذشته، اظهار داشت که این توافق دو کشور را به هدف تعیین‌شده برای افزایش حجم تجارت دوجانبه نزدیک‌تر کرده است.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد آنکارا درصدد تعمیق و متنوع‌سازی همکاری‌های خود با دوحه در حوزه انرژی است و همکاری‌های دو کشور در صنایع دفاعی نیز با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

غزه، سوریه و لیبی در دستور کار مذاکرات

اردوغان و امیر قطر در بخش دیگری از مذاکرات خود، حملات اسرائیل به غزه و وضعیت انسانی در این منطقه را بررسی کردند. تحولات مربوط به روند عادی‌سازی در سوریه، آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی لیبی و تنش‌های موجود در منطقه خلیج نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

اردوغان گفت ترکیه و قطر برای جلوگیری از آغاز دوباره جنگ در منطقه خلیج، تقویت گفت‌وگو و فراهم‌کردن زمینه صلح با یکدیگر همکاری خواهند کرد. به گفته او، دو کشور تلاش می‌کنند طرف‌های درگیر را به حل اختلافات از مسیر دیپلماسی ترغیب کنند.

در بیانیه مشترک نشست نیز دو طرف بر گسترش شراکت راهبردی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، دفاعی و دیپلماتیک و ادامه هماهنگی در برابر تحولات منطقه‌ای تأکید کردند. ترکیه و قطر همچنین توافق کردند سیزدهمین نشست کمیته عالی راهبردی دو کشور در سال ۲۰۲۷ در قطر برگزار شود؛ زمان دقیق این نشست از طریق مجاری دیپلماتیک تعیین خواهد شد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات این کشور، نیز در دیدار اردوغان و امیر قطر حضور داشتند.