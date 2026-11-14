نغمه غم انگیز شاهد ۱۰۷ ساله کشتار درسیم + فیلم

چیچک کورت، شاهد ۱۰۷ ساله کشتار درسیم در سال ۱۹۳۸، اگرچه به‌دلیل کهولت سن بسیاری از خاطرات گذشته را به یاد نمی‌آورد، با مرثیه‌ای که درباره آن روزها می‌خواند، رنج و سنگینی این واقعه را همچنان در حافظه‌ها زنده نگه می‌دارد.

چیچک کورت، زن ۱۰۷ ساله‌ای که در روستای کورمش از توابع شهرستان پرتک در درسیم زندگی می‌کند، روایت خود از کشتار درسیم در سال ۱۹۳۸ را با مرثیه‌ای که برای آن روزها خوانده است، در حافظه‌ها زنده نگه می‌دارد.

او به‌دلیل سن بالا بسیاری از رویدادهای گذشته را به خاطر نمی‌آورد، اما تأثیری را که آن کشتار بر وجودش گذاشته است، فراموش نکرده است. چیچک کورت که هنوز درد این واقعه را عمیقاً احساس می‌کند، در پاسخ به پرسش ما درباره آنچه رخ داده است، تنها می‌گوید: «همه را جمع کردند و کشتند.»

چیچک کورت با مرثیه‌ای که درباره کشتار درسیم می‌خواند، رنج آن روزها را با تمام سنگینی‌اش به شنونده منتقل می‌کند.