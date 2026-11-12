دستگیری سارق زیورآلات دانش آموزان و انهدام باند پنج نفره سارقان در سنندج

رئیس پلیس آگاهی کردستان خبر داد:

سرویس کردستان - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از دستگیری سارق زیورآلات دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی سنندج در کمتر از ۲۴ ساعت و شناسایی و دستگیری اعضای یک باند پنج نفره سارقان منزل و مغازه با اعتراف به ۶ فقره سرقت در این استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت ۲ فقره زیورآلات از دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی و در کمتر از ۲۴ ساعت، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به اعتراف متهم به ۲ فقره سرقت گوشواره از دانش آموزان گفت: زیورآلات سرقتی کشف شده به مالباختگان تحویل داده شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدی با توصیه به خانواده ها برای آموزش نکات ایمنی به فرزندان خود، بر ضرورت مراقبت از زیورآلات و پرهیز از همراه داشتن اشیای قیمتی غیرضروری تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انهدام باند پنج نفره سارقان منزل و مغازه در کردستان

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان همچنین از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند پنج نفره سارقان منزل و مغازه با کشف ۶ فقره سرقت در استان خبر داد.

سرهنگ عبدی در تشریح این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل و مغازه ها در استان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک باند پنج نفره متشکل از ۲ سارق و سه مالخر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، اعضای این باند را در یکی از استان های کشور طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با بیان اینکه سارقان در جریان تحقیقات پلیسی به ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در استان اعتراف کردند، گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، مقادیری از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

سرهنگ عبدی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهامات به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با سارقان و افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را مختل می کنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.