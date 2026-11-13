انتقاد تند بافل طالبانی از عملکرد اقلیتی در حزب دموکرات کردستان عراق در جریان جنگ علیه ایران

سرویس جهان- بافل طالبانی با اشاره به نقش اقلیتی در حزب دموکرات کردستان عراق در تشدید تنش‌های مرتبط با ایران گفت این جریان احزاب کرد ایرانی را به جنگی تشویق می‌کرد که توانایی انجام آن را نداشتند و با این رویکرد، اقلیم کردستان را در معرض پیامدهای خطرناک قرار داد

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی این اظهارات را در نشستی در سلیمانیه بیان کرد و با اشاره به نقش برخی جریان‌های سیاسی در تحولات مرتبط با جنگ ایران، از رویکرد اقلیتی در داخل حزب دموکرات کردستان عراق انتقاد کرد.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به اشتباهات این جریان در جریان درگیری‌ها گفت: حتی در دوره جنگ نیز اشتباهات بزرگی از سوی این اقلیت در حزب دموکرات کردستان صورت گرفت و اقلیم کردستان بهای این اشتباهات را پرداخت کرد.

بافل طالبانی در تشریح یکی از موارد مورد انتقاد خود، به تلاش این اقلیت برای تشویق احزاب کرد ایرانی به ورود به جنگ با ایران اشاره کرد و گفت این جریان، احزاب کرد ایرانی را که اساساً توانایی انجام اقدامی علیه ایران را نداشتند، به جنگ، آماده‌سازی نیروها و حرکت به سمت خاک ایران ترغیب می‌کرد؛ گویی قرار بود ایران را آزاد کنند.

وی معتقد است اشتباهات این جریان صرفاً به مواضع سیاسی محدود نماند، بلکه هزینه‌های آن به اقلیم کردستان تحمیل شد.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به احتمال بازنگری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در وضعیت موجود ابراز امیدواری کرد که بحران از طریق فشارهای مالی و گفت‌وگو حل‌وفصل شود و بار دیگر به سمت خشونت و جنگ نرود.

بافل طالبانی گفت امیدوار است دونالد ترامپ در حال بازنگری در شرایط باشد و به این نتیجه رسیده باشد که حل‌وفصل مسائل از طریق فشارهای مالی و گفت‌وگو، نتیجه بهتری از ازسرگیری خشونت و جنگ خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها، میان راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک از یک سو و تداوم تقابل نظامی از سوی دیگر تمایز قائل شد و گفت حل بحران از مسیر گفت‌وگو و فشارهای مالی، به‌مراتب بهتر از ازسرگیری جنگ و خشونت خواهد بود.

اظهارات بافل طالبانی در سلیمانیه متوجه عملکرد اقلیتی در حزب دموکرات کردستان عراق است که به گفته وی، احزاب کرد ایرانی را به ورود به جنگ با ایران تشویق می‌کرد. او این رویکرد را از اشتباهات بزرگ این جریان دانست و تأکید کرد اقلیم کردستان هزینه آن را پرداخت کرده است.