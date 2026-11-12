پرداخت تسهیلات تکلیفی و رفع موانع طرح ها با جدیت پیگیری شود

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ قانون بودجه، گفت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید با شناسایی دقیق موانع و پیگیری مستمر پرونده ها، از تمامی ظرفیت های موجود برای تسریع در پرداخت تسهیلات و به سرانجام رساندن طرح ها استفاده کنند.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه بررسی تسهیلات تکلیفی تبصره ۲ قانون بودجه و منابع بازگشتی استان که با حضور متقاضیان، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی و بانک های صنعت و معدن و رفاه کارگران در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: میزان توقف و تأخیر هر یک از طرح ها در دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید به صورت دقیق مشخص و موانع موجود برای تعیین تکلیف آن ها برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی در فرآیند پرداخت تسهیلات افزود: وظیفه دستگاه اجرایی صرفاً معرفی طرح به بانک نیست، بلکه باید تا زمان پرداخت تسهیلات و تحقق نتیجه مورد انتظار، روند پرونده را به صورت مستمر پیگیری کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به عوامل مختلف مؤثر در تأخیر پرداخت تسهیلات اظهار کرد: بخشی از موانع و تأخیرها متوجه دستگاه اجرایی یا بانک عامل نیست و در برخی موارد، مشکلات ناشی از عملکرد یا شرایط خود متقاضیان است؛ از این رو، اهلیت سنجی متقاضیان و بررسی دقیق توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در کمیته های کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ازهاری بر ضرورت بررسی موردی پرونده ها و تفکیک موانع موجود در هر مرحله تأکید کرد و گفت: با مشخص شدن سهم هر یک از دستگاه های اجرایی، بانک های عامل و متقاضیان در ایجاد تأخیرها، می توان تصمیمات مؤثرتری برای رفع مشکلات و تسریع در روند پرداخت تسهیلات اتخاذ کرد.

در این جلسه، ۱۱ طرح متقاضی دریافت تسهیلات تکلیفی در حوزه های درمان، دانشگاه علوم پزشکی و صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پنج طرح مربوط به حوزه درمان و دانشگاه علوم پزشکی و ۶ طرح مربوط به بخش صنعت و معدن بود.

در جریان بررسی این طرح ها، متقاضیان به بیان مسائل و موانع پیش روی دریافت تسهیلات پرداختند و مشکلات هر یک از پرونده ها با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بانک های عامل بررسی شد.