موفقیت برنامه های اشتغال زایی با ایجاد شغل پایدار و استقلال اقتصادی مددجویان سنجیده می شود

بازرس کل کردستان:

سرویس کردستان - بازرس کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نهادهای حمایتی از حمایت های مقطعی به توانمندسازی اقتصادی مددجویان گفت: ملاک موفقیت برنامه های اشتغال زایی، صرفاً میزان تسهیلات پرداختی یا تعداد طرح های اجراشده نیست، بلکه ایجاد فرصت های شغلی پایدار، بهبود معیشت و دستیابی مددجویان به استقلال اقتصادی است.

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در بازدید از کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان و نشست با مدیرکل و کارکنان این نهاد اظهار کرد: هدف نهایی کمیته امداد نباید صرفاً تأمین اقلام معیشتی و ارائه حمایت های مقطعی باشد، بلکه حفظ کرامت انسانی، تحکیم بنیان خانواده، تضمین آینده فرزندان و فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی خانواده های تحت حمایت باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه ها باید بر اساس نتایج واقعی اقدامات انجام شود، افزود: در نظام نظارت مسئله محور، ابتدا باید فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شناسایی و سپس الزامات و راهکارهای کاهش این فاصله مشخص شود.

بازرس کل کردستان با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده های ساکن مناطق محروم و دورافتاده باید متناسب با شرایط دسترسی، ظرفیت های محلی و نیازهای واقعی آنان تعریف شود و این تفاوت ها در برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

حیدری تأمین مسکن و ایجاد اشتغال را دو شاخص بنیادین در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها دانست و گفت: صرف ارائه آمار افراد تحت پوشش یا میزان تسهیلات پرداختی، معیار کافی برای ارزیابی موفقیت نیست، بلکه باید مشخص شود فرصت شغلی ایجادشده تا چه اندازه پایدار بوده و چه میزان در بهبود معیشت و دستیابی مددجو به استقلال اقتصادی تأثیر داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت و راهبری مددجویان پس از ایجاد اشتغال اظهار کرد: ایجاد شغل پایان مسئولیت حمایتی نیست، بلکه باید با هدایت، پشتیبانی و نظارت مستمر، زمینه تداوم فعالیت اقتصادی و تثبیت فرصت شغلی فراهم شود.

بازرس کل کردستان تأمین نشدن یا ابلاغ دیرهنگام اعتبارات، محدودیت های اداری و بانکی، مشکلات مربوط به تضامین، تأخیر در رسیدگی به پرونده ها و مراجعه نکردن برخی متقاضیان به بانک ها را از جمله موانع تحقق اهداف اشتغال زایی برشمرد و افزود: طراحی طرح های خوداشتغالی بدون توجه به آموزش، ظرفیت های منطقه ای و نیاز واقعی بازار نیز می تواند زمینه شکست این طرح ها را فراهم کند.

حیدری ضعف نظارت بر هزینه کرد تسهیلات، انحراف منابع از محل تعیین شده و نبود راهبری مناسب در اجرای طرح ها را از دیگر عوامل کاهش اثربخشی اعتبارات دانست و بر ضرورت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات تا حصول نتیجه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رقابت دستگاه ها نباید به افزایش آمار پرداخت تسهیلات و تأمین تجهیزات محدود شود، گفت: در ارزیابی عملکرد باید مشخص شود چه تعداد فرصت شغلی به درستی ایجاد شده، چه تعداد از آن ها همچنان فعال هستند و چه تعداد از مددجویان به واسطه دستیابی به توانمندی و استقلال اقتصادی از چرخه حمایت خارج شده اند.

ضرورت مهارت آموزی و اصلاح شیوه پرداخت تسهیلات اشتغال

بازرس کل استان کردستان ایجاد سامانه ای شفاف و یکپارچه برای سنجش عملکرد نهادهای حمایتی را ضروری دانست و مهارت آموزی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای، تخصصی و حتی شیوه استاد و شاگردی را از الزامات توسعه اشتغال پایدار عنوان کرد.

حیدری با پیشنهاد پیش بینی مشوق های مناسب برای استادکاران به منظور آموزش و انتقال مهارت به مددجویان افزود: تقویت مهارت های حرفه ای و متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار می تواند زمینه موفقیت طرح های اشتغال زایی را افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در میزان تسهیلات متناسب با سرمایه واقعی مورد نیاز هر کسب وکار تصریح کرد: پرداخت تسهیلاتی که پاسخگوی هزینه راه اندازی یک فعالیت اقتصادی نباشد، نه تنها به ایجاد اشتغال منجر نمی شود، بلکه ممکن است مددجو را با بدهی مواجه کند؛ بنابراین نیازسنجی شغلی، تعیین استاندارد سرمایه گذاری و توجه به توانمندی متقاضیان باید پیش از تخصیص منابع انجام شود.

بازرس کل کردستان توسعه خوشه های اشتغال و شناسایی افراد توانمند و کارآفرین را از دیگر راهکارهای افزایش اثربخشی اعتبارات دانست و بر حمایت هدفمند از کسب وکارهایی تأکید کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال برای مجریان طرح، ظرفیت به کارگیری سایر مددجویان را نیز دارند.

نظارت مسئله محور برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع خدمت رسانی

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را دو مأموریت اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: رویکرد سازمان بازرسی صرفاً نظارت بر عملکرد اشخاص و مدیران نیست، بلکه تمرکز بر مسائل، فرآیندها و آسیب هایی است که مانع اجرای صحیح مأموریت دستگاه ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم می شود.

وی سازمان بازرسی را ظرفیتی برای کمک به دستگاه های اجرایی در مسیر رفع موانع دانست و با اشاره به ظرفیت های قانونی ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بر پیگیری پیشنهادهای اصلاحی و مسائل مطرح شده تا حصول نتیجه تأکید کرد.

بازرس کل کردستان شناسایی و انسداد گلوگاه های فسادخیز، اصلاح فرآیندهای آسیب پذیر و تمرکز بر مسائل کلان و ریشه ای را از اولویت های نظارتی برشمرد و افزود: نظارت باید دانش محور، پژوهش محور و مبتنی بر آسیب شناسی باشد تا با شناسایی علل اصلی مشکلات، زمینه اصلاح ساختارها و ارتقای عملکرد دستگاه ها فراهم شود.

حیدری همچنین در حوزه مسکن از ضرورت پیگیری مشترک مسائل با بانک های عامل خبر داد و بر بررسی میزان اجرای تکالیف قانونی، ارزیابی موانع احتمالی ناشی از دستورالعمل های داخلی بانک ها و پیگیری رفع مشکلات از طریق مکاتبات و اقدامات نظارتی تأکید کرد.

رسیدگی به ۴۱ هزار درخواست نیازمندی در کمیته امداد کردستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان نیز در این نشست با تشریح روند رسیدگی به درخواست های مردمی گفت: تمامی درخواست های دریافتی از سوی این نهاد به صورت فوری بررسی می شود و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار می گیرد.

رضا طوسی با اشاره به عملکرد حوزه مددکاری در سال گذشته اظهار کرد: در این مدت ۴۱ هزار درخواست نیازمندی در استان ثبت شد که پس از بررسی های کارشناسی، ۳۷ هزار مورد تأیید و افراد واجد شرایط به جمع مددجویان تحت حمایت این نهاد اضافه شدند.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات حمایتی بر اساس بررسی دقیق شرایط خانوارها و نیازسنجی مشکلات انجام می شود، افزود: درخواست های ورودی پس از ارزیابی کارشناسی و احراز نیازمندی متقاضیان، متناسب با نوع و میزان نیاز خانواده ها تعیین تکلیف و خدمات لازم به آنان ارائه می شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با اشاره به ظرفیت های موجود برای توسعه اشتغال و خودکفایی مددجویان یادآور شد: در حال حاضر از مجموع ۲۴۴ هزار نفر مددجوی تحت حمایت این نهاد در استان، ۸۰ هزار نفر مستعد و آماده ورود به عرصه کار و اشتغال هستند.

طوسی همچنین با قدردانی از حضور بازرس کل استان و اعضای هیئت بازرسی، آمادگی مجموعه کمیته امداد را برای بهره گیری از ظرفیت ها و تجربیات سازمان بازرسی در راستای اصلاح فرآیندها و بهبود خدمت رسانی به مردم اعلام کرد.

در جریان این برنامه، حیدری به همراه اعضای هیئت بازرسی از واحدهای پذیرش و مددکاری، راهبری شغلی، بیمه گری و سایر بخش های کمیته امداد بازدید کرد و ضمن گفت وگو با کارکنان، از نزدیک در جریان روند فعالیت ها و فرآیندهای اجرایی قرار گرفت.