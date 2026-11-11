دیدار نچیروان بارزانی و احمد الشرع در آنتالیا

سرویس سوریه - «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان، در دیدار با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در آنتالیای ترکیه، درباره روابط دمشق با بغداد و اربیل، وضعیت کردها در سوریه و ضرورت تضمین حقوق آنان در قانون اساسی این کشور گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق و «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در حاشیه اجلاس اقلیمی در شهر آنتالیای ترکیه دیدار و درباره روابط سوریه با عراق و اقلیم کردستان و همچنین وضعیت کردها در سوریه گفت‌وگو کردند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در حاشیه اجلاس اقلیمی در شهر آنتالیای ترکیه با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه ریاست اقلیم کردستان، در این دیدار روابط سوریه با عراق و اقلیم کردستان و راهکارهای توسعه و گسترش زمینه‌های همکاری و هماهنگی با هدف تأمین منافع مشترک دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین بر اهمیت گفت‌وگو و استفاده از راهکارهای مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای حل‌وفصل اختلافات تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، وضعیت کردها در سوریه نیز از دیگر محورهای این دیدار بود و دو طرف بر اهمیت تضمین و حفظ حقوق کردها در قانون اساسی سوریه تأکید کردند.

در پایان این دیدار، نچیروان بارزانی ابراز امیدواری کرد که احمد الشرع در آینده نزدیک به بغداد و اربیل سفر کند.