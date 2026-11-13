سانحه بالگرد نظامی در مالاتیا؛ چهار نظامی جان باختند + فیلم

به گزارش کردپرس، یک فروند بالگرد نظامی S-70 متعلق به نیروی زمینی ارتش ترکیه روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر در منطقه سامان‌کوی شهرستان یشیل‌یورت استان مالاتیا دچار سانحه شد.

وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد هر چهار نظامی حاضر در بالگرد جان خود را از دست دادند. این وزارتخانه افزود علت وقوع سانحه هنوز مشخص نشده و بررسی‌های فنی و قضایی ادامه دارد.

پس از اعلام حادثه، شمار زیادی آمبولانس، نیروی آتش‌نشانی، گروه‌های امدادی و کادر درمانی به محل اعزام شدند. صِدّار یاووز، استاندار مالاتیا، نیز همراه با مقام‌های نظامی در محل سانحه حضور یافت و روند بررسی‌ها را پیگیری کرد.

هویت نظامیان جان‌باخته

وزارت دفاع ترکیه اسامی و مسئولیت چهار نظامی جان‌باخته را چنین اعلام کرد:

سرگرد خلبان اردم چیمن، ۴۱ ساله؛

سرگرد خلبان اورهون پینار، ۳۷ ساله؛

استوار ارشد فنی بالگرد حسین زهیر، ۳۴ ساله؛

استوار فنی بالگرد سرکان اوندر، ۲۷ ساله.

اردم چیمن اهل ازمیر و فرزند یک سرهنگ بازنشسته بود. اورهون پینار در آنکارا زندگی می‌کرد و یک فرزند داشت. حسین زهیر متأهل و پدر یک پسر سه‌ساله و سرکان اوندر نیز متأهل و پدر یک دختر ۹ماهه بود.

مقام‌های نظامی و اداری، خبر جان‌باختن آنان را به خانواده‌هایشان در آنکارا، ازمیر، قیصریه و ختای اطلاع دادند.

آغاز تحقیقات قضایی

دادستانی کل مالاتیا درباره این سانحه پرونده قضایی تشکیل داد و یک معاون دادستان کل و دو دادستان را مسئول انجام تحقیقات کرد.

تاکنون اطلاعاتی درباره مبدأ و مقصد بالگرد، نوع مأموریت، شرایط جوی هنگام پرواز یا احتمال بروز نقص فنی منتشر نشده است.

مقام‌های ترکیه اعلام کردند علت دقیق حادثه پس از تکمیل بررسی‌های فنی بالگرد و تحقیقات قضایی اعلام خواهد شد.