دیدار مظلوم عبدی با فرماندهان نیروهای امنیت داخلی درباره روند ادغام و آینده امنیت حسکه

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در دیدار با شماری از فرماندهان و افسران نیروهای امنیت داخلی در شهر دیرک، آخرین تحولات روند ادغام این نیروها در ساختار وزارت کشور سوریه و سازوکارهای تأمین امنیت و ثبات در استان حسکه را بررسی کرد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه با شماری از فرماندهان نیروهای امنیت داخلی در شهر دیرک دیدار کرد و درباره روند اجرای توافقات مربوط به ادغام ساختارهای امنیتی مناطق شمال و شرق سوریه در نهادهای دولت موقت سوریه به گفت‌وگو پرداخت.

به نوشته آژانس خبری هاوار، محور اصلی این نشست بررسی آخرین تحولات روند ادغام، وضعیت کنونی نیروهای امنیت داخلی و اقدامات موردنیاز برای پیشبرد مراحل بعدی این فرآیند بود.

تأکید بر حفظ امنیت و ثبات در استان حسکه

در این دیدار همچنین نقش نیروهای امنیت داخلی در حفاظت از امنیت ساکنان و جلوگیری از بروز تنش‌های امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان بر اهمیت ادامه فعالیت نیروهای امنیت داخلی برای حفظ ثبات در استان حسکه و تأمین امنیت تمامی مؤلفه‌های جمعیتی منطقه تأکید کردند.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که پس از توافق ۲۹ ژانویه میان دولت موقت سوریه و نیروهای SDF، مذاکرات برای ادغام ساختارهای نظامی، امنیتی و اداری مناطق شمال و شرق سوریه در نهادهای دولتی ادامه دارد.

ادغام نیروهای امنیت داخلی؛ یکی از محورهای اصلی توافق

موضوع آینده نیروهای امنیت داخلی و چگونگی فعالیت آنها در ساختار وزارت کشور سوریه، از مهم‌ترین پرونده‌های مذاکرات میان دمشق و نمایندگان مناطق شمال و شرق سوریه محسوب می‌شود.

مظلوم عبدی پیش‌تر تأکید کرده بود که نیروهای امنیت داخلی باید در چارچوب وزارت کشور سوریه ادغام شوند، اما نیروهای محلی و فرماندهان آنها همچنان در تأمین امنیت مناطق خود نقش داشته باشند.

وی همچنین بر این موضوع تأکید کرده بود که مسئولیت‌های امنیتی در مناطق کُردنشین باید به ساکنان همان مناطق سپرده شود و نیروهایی از خارج منطقه برای انجام این وظایف جایگزین نیروهای محلی نشوند.

بر اساس گزارش‌های پیشین، مذاکرات دو طرف علاوه بر ساختار سازمانی نیروهای امنیت داخلی، موضوعاتی همچون نحوه فرماندهی، تقسیم مسئولیت‌ها و هماهنگی میان نهادهای امنیتی دمشق و استان حسکه را نیز در بر می‌گیرد.