به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به اهمیت مشارکت ایمیدرو در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزود: به‌جای پراکنده‌کاری و آغاز هم‌زمان چندین پروژه، باید امکانات و منابع موجود را به سمت تکمیل مسیرها و طرح‌های مهم و اولویت‌دار هدایت کنیم.



او همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها و تمرکز بر طرح‌های دارای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های معدنی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینه بهره‌برداری سریع‌تر و اثربخش‌تر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم می‌کند.



استاندار آذربایجان‌غربی بر رعایت استانداردها و ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی نیز تأکید کرده و افزود: در قبال آینده و حقوق نسل‌های بعدی مسئولیت داریم و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی باید به‌صورت اصولی، کارشناسی و با تأیید دستگاه‌های مسئول انجام شود.



رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند ظرفیت‌های معدنی استان، گفت: بهره‌گیری از توان و ظرفیت ایمیدرو برای اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی باید با اولویت‌بندی طرح‌ها و تمرکز منابع بر پروژه‌های حیاتی و اثرگذار همراه باشد.



او در پایان بر ضرورت تقویت جایگاه و اختیارات شورای معادن استان تأکید کرده و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این شورا در چارچوب اختیارات قانونی، مشابه شورای معادن کشور، مسائل و چالش‌های حوزه معدن را بررسی کرده و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های معدنی تصمیم‌گیری مؤثرتری داشته باشد.





