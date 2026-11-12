کردپرس
استاندار: حقوق مردم و محیط زیست و توسعه فعالیت‌های معدنی لحاظ شود
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۳:۲۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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استاندار: حقوق مردم و محیط زیست و توسعه فعالیت‌های معدنی لحاظ شود

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های معدنی نباید به بهای نادیده گرفتن حقوق مردم و محیط زیست تمام شود، گفت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان باید در چارچوب ضوابط قانونی و زیست‌محیطی و بدون آسیب به منابع طبیعی و زندگی مردم دنبال شود.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای معادن استان، با اشاره به اهمیت مشارکت ایمیدرو در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزود: به‌جای پراکنده‌کاری و آغاز هم‌زمان چندین پروژه، باید امکانات و منابع موجود را به سمت تکمیل مسیرها و طرح‌های مهم و اولویت‌دار هدایت کنیم.

او همچنین اولویت‌بندی پروژه‌ها و تمرکز بر طرح‌های دارای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های معدنی را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: این رویکرد زمینه بهره‌برداری سریع‌تر و اثربخش‌تر از ظرفیت‌های موجود استان را فراهم می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر رعایت استانداردها و ملاحظات زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی نیز تأکید کرده و افزود: در قبال آینده و حقوق نسل‌های بعدی مسئولیت داریم و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی باید به‌صورت اصولی، کارشناسی و با تأیید دستگاه‌های مسئول انجام شود.

رحمانی با تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند ظرفیت‌های معدنی استان، گفت: بهره‌گیری از توان و ظرفیت ایمیدرو برای اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی باید با اولویت‌بندی طرح‌ها و تمرکز منابع بر پروژه‌های حیاتی و اثرگذار همراه باشد.

او در پایان بر ضرورت تقویت جایگاه و اختیارات شورای معادن استان تأکید کرده و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این شورا در چارچوب اختیارات قانونی، مشابه شورای معادن کشور، مسائل و چالش‌های حوزه معدن را بررسی کرده و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های معدنی تصمیم‌گیری مؤثرتری داشته باشد.


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