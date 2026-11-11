هفته آینده سرما در آذربایجان غربی کاهش می یابد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری افزود: در طی شبانه روز گذشته جوی آرام همراه با تداوم برودت هوا در سطح استان را داشتیم.

صابری ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقش های پیش یابی و با حاکمیت الگوهای پایدار بر منطقه، از امروز تا اوایل هفته آینده شاهد ادامه این وضعیت جوی آرام در سطح استان خواهیم بود.

او اضافه کرد: در این مدت در اوقات اولیه روز با مه یا غبار صبحگاهی نیز همراه خواهد شد. همچنین با عبور موجی کم دامنه و موقتی از سطح استان، طی امروز انتظار افزایش ابر و بارش های پراکنده در برخی نقاط استان را داریم.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: از نظر دمایی هم توده هوای سرد تا پایان هفته جاری ماندگار خواهد بود و از هفته آینده روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود و قدری از برودت و سرمای هوا کاسته خواهد شد.

او بیان کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۳- تا ۷.۵ درجه سلسیوس گزارش شد و در سطح استان چالدران با ۷.۹- و ایستگاه پل میان گذر با ۱۱.۱ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان گزارش شدند.