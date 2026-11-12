محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، در واکنش به حکم بازداشت خود گفت طی ۵۰ سال گذشته هیچ‌کس نتوانسته او را دستگیر کند و دادگاه‌های صادرکننده این حکم باید خودشان محاکمه شوند.

به گزارش کردپرس، ‌محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، در گفت‌وگو با رسانه این حزب درباره حکم بازداشت صادرشده علیه خود اظهار کرد: در ۵۰ سال گذشته هیچ‌کس نتوانسته است مانع من شود و مرا دستگیر کند.

وی در واکنش به این حکم گفت: باید می‌گفتند جنازه‌اش را بیاورند و تحویل دهند، نه اینکه خودش را دستگیر کنند.

رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان همچنین با انتقاد از دادگاه‌های صادرکننده حکم بازداشت خود اظهار کرد: این دادگاه‌ها باید خودشان محاکمه شوند، زیرا به گفته وی، دادگاه‌های حزبی هستند و هر آنچه احزاب بخواهند، انجام می‌دهند.

محمد حاجی محمود در بخش دیگری از این گفت‌وگو، فعال‌سازی مجدد پارلمان کردستان را یک وظیفه ملی و میهنی مردم کردستان دانست و گفت: حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر سر این موضوع توافق کرده‌اند که به توافق نرسند.

وی مشکلات کنونی اقلیم کردستان را نه سیاسی و نه اداری، بلکه شخصی توصیف کرد و افزود: در شرایط فعلی باور ندارد اراده‌ای برای حل‌وفصل این مشکلات وجود داشته باشد.

محمد حاجی محمود همچنین با تأکید بر مخالفت خود با ایجاد دو اداره جداگانه و تقسیماقلیم کردستان اظهار کرد: طرف‌هایی درباره بخش‌های مختلف کردستان صحبت می‌کنند، درحالی‌که خودشان مناطق تحت اداره‌شان را به دو یا سه بخش تقسیم کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و نقش آمریکا گفت: اکنون آمریکا فردی را به‌عنوان سفیر به ترکیه فرستاده است که ممکن است حتی به عقل هم اعتقادی نداشته باشد.

رئیس حزب سوسیال‌دموکرات کردستان در ادامه تأکید کرد: مسئله کردها در عراق، یک مسئله حقوقی و مربوط به حقوق سلب‌شده است، نه صرفاً یک مشکل؛ چراکه به گفته وی، عراق همواره در تلاش است جایگاه و ساختار اقلیم کردستان را کوچک‌تر کند.

محمد حاجی محمود در پایان، کنفدرالیسم را تنها راه‌حل مسئله کردها در شرایط کنونی دانست.