نیچیروان بارزانی به دعوت رسمی اردوغان رئیس جمهور ترکیه عازم آنتالیا شد

«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، عازم شهر آنتالیا شد.

به گزارش کردپرس، «نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کشور ترکیه، جهت شرکت در «سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 عازم شهر آنتالیا شد.

سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31، با حضور بیش از 100 رهبر از 95 کشور جهان و همچنین سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله؛ سازمان ملل متحد، بانک جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی، فردا چهارشنبه 20 آذر ماه جاری (11 نوامبر 2026) در شهر آنتالیا در کشور ترکیه، افتتاح می‌شود و تا روز پنجشنبه به کار خود ادامه خواهد داد.