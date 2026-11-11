«نیچیروان بارزانی» و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل بر اهمیت آشتی تأکید کردند

«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش در منطقه و حل مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه مشکلات و تنش‌ها تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، «نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش در منطقه و حل مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه مشکلات و تنش‌ها تأکید کردند.

«نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، که به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، به این کشور سفر کرده است؛ امروز چهارشنبه 20 آذر ماه جاری (۱۱ نوامبر ۲۰۲۶) در حاشیه سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31 در شهر آنتالیا با «آنتونیو گوترش» António Guterres دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد و درباره چندین موضوع مشترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این دیدار، دو طرف درباره وضعیت کلی عراق و اقلیم کُردستان و روابط اربیل ـ بغداد گفت‌وگو کردند و همچنین پیرامون مسائل، مشکلات و تنش‌های منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در بخش دیگری از این نشست، طرفین بر اهمیت حفظ ثبات و آرامش در منطقه و حل مسالمت‌آمیز و آشتی‌جویانه مشکلات و تنش‌ها تأکید کردند.

سی و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم» COP31، با حضور بیش از 100 رهبر از 95 کشور جهان و همچنین سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله؛ سازمان ملل متحد، بانک جهانی، کمیسیون اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی، امروز چهارشنبه در شهر آنتالیا افتتاح شد و تا روز پنجشنبه 21 آذر ماه جاری (12 نوامبر 2026) به کار خود ادامه می‌دهد.