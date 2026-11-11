کردپرس
پزشکیان با رئیس‌جمهور عراق دیدار و گفت‌وگو کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۲۳:۱۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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پزشکیان با رئیس‌جمهور عراق دیدار و گفت‌وگو کرد

رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کردند.

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان،‌ رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 31) در ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کردند. 

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

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