رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل دیدار و گفت‌وگو کردند.

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان،‌ رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس‌جمهور عراق در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 31) در ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه، بر ضرورت تقویت تعاملات سازنده، گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.