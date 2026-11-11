باند سارقان منزل در سنندج متلاشي شد

سرویس کردستان ـ رئيس پليس آگاهي استان از دستگيري باند سارقان منزل و مغازه با کشف 6 فقره سرقت در سنندج خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ شهرام عبدي در تشريح جزئيات اين خبر، گفت: برابر وقوع چندين فقره سرقت منزل و مغازه در کردستان، بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي افزود: کارآگاهان پليس آگاهي استان با اشراف اطلاعاتي يک باند 5 نفره که شامل 2 سارق و 3 مالخر بود، را در اين خصوص شناسايي و پس از هماهنگي با مراجع قضايي موفق شدند آن ها را در يکي از استان هاي کشور در عملياتي ضربتي زمينگير کنند.

رئيس پليس آگاهي استان کردستان با بيان اينکه سارقان در تحقيقات پليسي به 6 فقره سرقت منزل و مغازه در استان اعتراف کردند، گفت: در اين خصوص مقداري اموال سرقتي کشف و در اختيار مالباختگان قرار گرفت.

سرهنگ عبدي با اشاره به اينکه متهمان به همراه پرونده در اختيار مراجع قضايي قرار گرفتند، بیان کرد: پليس با سارقان و مخلان امنيت مردم برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.