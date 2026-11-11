عراق تیم ویژه تحقیق درباره قاچاق نفت از کرکوک و اقلیم کردستان تا افغانستان تشکیل داد

در پی گزارش‌های اطلاعاتی درباره قاچاق نفت و حمله به میدان گازی کورمور؛

سازمان پاکدستی عراق از تشکیل تیمی ویژه برای بررسی اتهام‌های مربوط به قاچاق نفت از میدان‌های نفتی کرکوک و اقلیم کردستان خبر داد؛ اقدامی که در پی دستور رئیس پارلمان عراق برای بررسی یک گزارش فنی و اطلاعاتی درباره شبکه قاچاق نفت تا افغانستان و همچنین حمله به میدان گازی کورمور صورت می‌گیرد.

به گزارش کردپرس سازمان پاکدستی عراق روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تیمی ویژه برای تحقیق درباره اتهام‌های مربوط به قاچاق نفت از میدان‌های نفتی واقع در مناطق میان کرکوک و اقلیم کردستان تشکیل شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای موقت را برای بررسی گزارش فنی و اطلاعاتی مربوط به قاچاق نفت صادر کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مأموریت این کمیته بررسی ابعاد شبکه قاچاق نفت از منطقه جرف‌النصر و همچنین میدان‌های نفتی کرکوک و اقلیم کردستان، از مسیر ایران تا افغانستان است.

همچنین بررسی ابعاد و جزئیات حمله به میدان گازی کورمور از دیگر محورهای مورد توجه در این پرونده عنوان شده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که موضوع قاچاق نفت و حمله به زیرساخت‌های انرژی در عراق و اقلیم کردستان به یکی از محورهای مهم پیگیری نهادهای نظارتی و امنیتی این کشور تبدیل شده است.