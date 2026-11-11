البدری: احتمال دست داشتن یک طرف کُردی در حمله به میدان گازی کورمور وجود دارد

رئیس دستگاه امنیت ملی عراق در نشست چتم‌هاوس لندن مطرح کرد؛

رئیس دستگاه امنیت ملی عراق با اشاره به تفاوت ماهوی حمله اخیر به میدان گازی کورمور با حملات پیشین، احتمال دست داشتن یک طرف کُردی در این حمله را مطرح کرد، اما تأکید داشت که بدون ارائه شواهد و مدارک نمی‌توان هیچ طرفی را مسئول این حمله دانست.

به گزارش کردپرس باسم البدری، رئیس دستگاه امنیت ملی عراق، در نشست گفت‌وگومحوری در مؤسسه چتم‌هاوس لندن اعلام کرد که حمله اخیر به میدان گازی کورمور از نظر ماهیت با حملات پیشین تفاوت اساسی دارد و احتمال می‌رود عوامل و تهدیدهایی از پشت‌پرده در آن نقش داشته باشند.

البدری با اشاره به اختلافات سیاسی میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان، خواستار پرهیز از متهم کردن هر یک از طرف‌ها بدون ارائه شواهد و مدارک شد و تأکید کرد که نباید صرفاً به اطلاعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای استناد کرد.

رئیس دستگاه امنیت ملی عراق در ادامه گفت: «به‌سادگی می‌توان گفت که احتمال دارد یک طرف کُردی این حمله را انجام داده باشد؛ اما نمی‌توانیم بدون بررسی و شواهد، آن را به یکی از گروه‌های مسلح یا یک طرف خارجی نسبت دهیم.»

وی همچنین با اشاره به دسترسی دولت عراق به اطلاعات مربوط به این حمله اظهار داشت: «من شخصاً اطلاعاتی درباره ماهیت، نوع هدف‌گیری و جهت حمله اخیر در اختیار دارم، اما مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و این موضوع را به کمیته‌های مسئول واگذار می‌کنیم.»