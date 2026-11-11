به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست با دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی استان، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل و شناخت میدانی از مشکلات، افزود: گفت‌وگو با احزاب و تشکل‌های سیاسی فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها، شناخت بهتر مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است.

او همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۴۱۵ مدرسه از مجموع ۹۷۲ مدرسه مورد نیاز برای رسیدن به میانگین کشوری، خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین، همراهی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تکمیل زیرساخت‌های آموزشی ضروری است.



استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به بهبود شاخص‌های عملکردی استان، از جمله ارتقای رتبه جذب تسهیلات از ۳۰ به ۲۱ و کسب رتبه نخست کشور در حوزه راه، افزود: احیای پروژه‌های راکد و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام با جدیت دنبال می‌شود و توسعه استان بدون همدلی و همراهی امکان‌پذیر نیست.



رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط منظم مدیریت سیاسی استان با احزاب و تشکل‌ها، اضافه کرد: در قالب طرح «مدیران فردا»، ۵۰۰ نفر از جوانان نخبه و مستعد مدیریتی استان شناسایی و پس از طی مراحل آموزش و توانمندسازی، برای حضور در عرصه مدیریت دستگاه‌های اجرایی آماده می‌شوند.



وی در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت استان برای به سرانجام رساندن برنامه‌های آغاز شده، افزود: توسعه آذربایجان‌غربی نیازمند مشارکت همه جریان‌ها، همدلی و عبور از اختلاف‌نظرهای جناحی است و باید همه ظرفیت‌ها در مسیر خدمت به مردم و ساختن آینده‌ای بهتر برای استان به میدان بیایند.





