چالدران سردترین شهر ایران شد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری در این باره افزود: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در شبانه‌روز گذشته، اغلب نقاط آذربایجان‌غربی شاهد بارندگی بودند که در این میان، ایستگاه هواشناسی شهرستان شوط با ثبت ۱۰.۲ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داد.

او اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی از امروز تضعیف شده و به‌تدریج از منطقه خارج می‌شود، با این حال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان، به‌ ویژه مناطق جنوبی، طی این مدت دور از انتظار نیست.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته جاری، جوی آرام همراه با مه صبحگاهی در استان پیش‌بینی می‌شود.

صابری با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: با نفوذ توده هوای سرد و شمالی شدن جریانات هوا در منطقه، کاهش محسوس دمای بیشینه و کمینه در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

او افزود: شهرستان چالدران با ثبت دمای منفی ٨ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه کشور گزارش شد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای ارومیه در سردترین ساعات امشب به منفی چهار درجه سانتی‌گراد می‌رسد.