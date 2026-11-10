راز گم شدن دانیال ١٤ ساله ارومیه ای چیست؟

به گزارش کردپرس، با گذشت ۶ روز از مفقودی پسر ۱۴ ساله اهل روستای بالانج ارومیه، خانواده‌اش می‌گویند هیچ سرنخی از مکان احتمالی او پیدا نشده است.

پدر دانیال به‌شدت نگران سرنوشت نامعلوم پسرش است. او می‌گوید دانیال در حالی مفقود شده که هیچ مشکلی با هم نداشتند و حتی پسرش روزی چند بار با او تماس می‌گرفت و جویای حالش می‌شد، اما حالا هیچ خبری از او نیست.

زبیر آذرگل به جام جم گفت: دانیال در یک مکانیکی کار می‌کرد و رابطه خوبی با هم داشتیم. من ۲ کارت بانکی داشتم که یکی از آنها در اختیار پسرم بود. یک روز دیدم مبلغ ۱۰ میلیون تومان به کارتی که در اختیار پسرم بود، واریز شد. واریز این مبلغ عجیب بود و برای همین با پسرم تماس گرفتم تا ببینم چطور و از کجا چنین مبلغی به حسابش واریز شده است، اما گوشی تلفن همراهش خاموش بود. با مادرش تماس گرفتم که گفت دانیال ۲ ساعت است به خانه نیامده.

او ادامه داد: من با تصور اینکه مبدا واریزی پول نامعلوم است، پول را با گوشی خودم برداشت کردم تا دوباره به صاحب حساب برگردانم. پول را برداشت کردم و به محض برداشت و پس از گذشت ۱۰ دقیقه، دانیال تماس گرفت و گفت پولم را پس بده. از او پرسیدم این پول را از کجا آوردی که گفت متعلق به دوستم است. دوست دانیال یک پسر ۱۶ ساله است. به پسرم گفتم گوشی را بده به دوستت و او هم داد.

پدر مفقودی اظهار کرد: دوستش چند تذکر به من داد، اما جوابش را ندادم و گفتم تا دانیال را تحویلم ندهی، پول را برنمی‌گردانم. دوباره درخواست پول کرد که گفتم تو را نمی‌شناسم و هر زمان که آمدی و با دانیال هم حرف زدم، پول را تحویل می‌دهم. پس از این صحبت‌ها، فحاشی کرده و گوشی را خاموش کردند.

پدر که هنوز به منشأ پول واریزی مشکوک بود، به بانک مراجعه و درخواست پرینت واریزی‌ها را کرد.

وی ادامه داد: واریزکننده زنی بود که او را نمی‌شناسم و نمی‌دانم چرا این پول را به حساب پسر من واریز کرده است. برای مفقودی پسرم پرونده پلیسی تشکیل شد و گفتند باید از این زن شکایت کنی تا مشخص شود که چرا این پول واریز شده است.

زبیر گفت: من از سرنوشت پسرم خبر ندارم و نگران هستم. از مردم و پلیس خواهش می‌کنم در یافتن هرچه سریع‌تر پسرم به ما کمک کنند.