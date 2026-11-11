کردپرس
افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی چمن متحرک تکاب
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۱:۴۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی چمن متحرک تکاب

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب از افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک تکاب در پی بارش‌های اخیر برف و باران خبر داد.

به گزارش کردپرس،  محمدرضا صادقیان بیان کرد: : در پی بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه تأمین‌کننده آب چملی، سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و این منطقه در حال حاضر از شرایط مطلوب‌تری از نظر وضعیت آبی برخوردار است.

او افزود: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر و ارزشمند این شهرستان به شمار می‌رود که از نظر زیست‌محیطی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

صادقیان با اشاره به استقبال گردشگران داخلی و خارجی از این منطقه، بر ضرورت حفاظت از این زیست‌بوم حساس تأکید کرد و از گردشگران خواست با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، از هرگونه آسیب به پوشش گیاهی، منابع آبی و طبیعت منطقه خودداری کنند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
عقب‌ماندگی‌ آذربایجان‌غربی در حوزه‌های مختلف/ نیاز به ۹۷۲ مدرسه برای رسیدن به میانگین کشوری
خبر قبلی
عقب‌ماندگی‌ آذربایجان‌غربی در حوزه‌های مختلف/ نیاز به ۹۷۲ مدرسه برای رسیدن به میانگین کشوری
آینده توافق کردها و دمشق
خبر بعدی
آینده توافق کردها و دمشق
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.