ضرب الاجل بازرس کل قضایی بر ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- بازرس کل قضایی آذربایجان غربی گفت: تعیین تکلیف کالاهای متروکه و رسوبی در گمرک از سوی اموال تملیکی ظرف یک هفته باید انجام گیرد و هیچ‌گونه تأخیر و تعلل در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها پذیرفتنی نیست.

به گزارش کردپرس، روح‌الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، به همراه محمد علی‌نژاد، رئیس کل دادگستری استان،از انبارهای گمرک ارومیه بازدید کردند. در این بازدید، وضعیت کالاهای موجود در انبارها، نحوه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و متروکه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای تسریع در ترخیص کالاها و رفع موانع موجود اتخاذ شد.

بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، تسریع در روند ترخیص کالاها ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه تأخیر در ترخیص کالاهای وارداتی می‌تواند روند تأمین کالاهای اساسی و حیاتی را با مشکل مواجه کند.

محبوبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تصریح کرد: هیچ‌گونه تأخیر و تعلل در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و در چارچوب وظایف قانونی خود، موانع موجود را برطرف کنند.

از دیگر مصوبات مهم این بازدید می توان به، تعیین تکلیف و تحویل کلیه کالاهای متروکه و رسوبی موجود در انبارها از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تجهیز کلیه گمرکات مرزی استان به دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری با استانداردهای جهانی و صدور اخطاریه برای کلیه صاحبان کالا به‌منظور تنظیم اظهارنامه و انجام اقدامات لازم جهت ترخیص کالاهای موجود در انبارها از سوی ناظر گمرکات استان اشاره کرد.

به گزارش کردپرس، اخیرا، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در بازدید از انبار‌های گمرک ارومیه، با انتقاد از دپوی کالا‌های غیرضروری و تأخیر در تعیین تکلیف کالا‌های متروکه، بر تسریع در ترخیص و عرضه کالا‌های اساسی، ساماندهی انبار‌ها و تأمین به‌موقع نیاز‌های مردم تأکید کرده بود.