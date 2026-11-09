کردپرس
امدادرسانی به ٣١ نفر گرفتار در برف و کولاک چالدران
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۵:۰۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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امدادرسانی به ٣١ نفر گرفتار در برف و کولاک چالدران

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان چالدران به ۳۱ نفر از سرنشینان گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی گفت: با آغاز بارش برف در استان و متاثر شدن محورهای مواصلاتی شهرستان چالدران؛ از بامداد امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تیم‌های عملیاتی هلال احمر به یاری حادثه دیدگان رفتند.

وی ادامه داد: در این عملیات، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان چالدران به ۳۱ نفر از سرنشینان ۱۸ دستگاه خودروی سواری و ۳ تریلی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

 محبوبی گفت: امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در محورهای استان مشغول خدمت‌رسانی هستند.

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