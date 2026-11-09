کردپرس
معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه ‌تمام آذربایجان غربی برای نشان‌دار کردن مالیات
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۵:۱۷ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه ‌تمام آذربایجان غربی برای نشان‌دار کردن مالیات

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه ‌تمام ملی و استانی برای بهره‌ مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش کردپرس، جعفرپورمختار صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه‌تمام ملی و استانی برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌ کرد مالیات خود، در تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی، با تشریح جزئیات اجرای این طرح در استان اظهار کرد: امسال ۴۸ طرح نیمه‌تمام زیربنایی برای بهره‌مندی از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار معرفی شده که از این تعداد ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها حوزه‌های مختلف خدماتی و عمرانی را در بر می‌گیرد، افزود: بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، طرح‌های مدرسه‌سازی، پروژه‌های حوزه سلامت و درمان، ورزش، آب، امور عشایری و راه از جمله طرح‌هایی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.

پورمختار با بیان اینکه ۱۳ طرح در حوزه احداث و تکمیل مدارس و ۱۲ طرح در بخش سلامت و درمان تعریف شده است، ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تأمین فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های عمرانی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین به اهمیت پروژه‌های راه‌سازی در توسعه مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: طرح‌های راه‌سازی از جمله راه مرزی قطور خوی نیز در میان پروژه‌های معرفی‌شده قرار دارند که تکمیل آنها می‌تواند در بهبود دسترسی و تقویت زیرساخت‌های مناطق مرزی مؤثر باشد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: برای تکمیل ۴۸ طرح معرفی‌شده در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان ۱۰ هزار و ۸ میلیارد ریال مربوط به پروژه‌های ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال مربوط به طرح‌های استانی است.

پورمختار با تأکید بر محدودیت منابع عمومی دولت و ناچیز بودن اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه برای پاسخگویی به نیازهای گسترده طرح‌های عمرانی استان، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان صرفاً به اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام متکی بود و استفاده از ظرفیت مشارکت مودیان مالیاتی می‌تواند به تأمین منابع و تسریع در اجرای این طرح‌ها کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به سازوکار اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری گفت: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را به پروژه‌های معرفی‌شده اختصاص دهند و در انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود نقش داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: این طرح علاوه بر شفاف‌سازی محل مصرف درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در تکمیل زیرساخت‌هایی را فراهم می‌کند که آثار و نتایج آن در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

پورمختار گفت: در نیمه نخست امسال ۸۰ درصد پیش های مالیاتی محقق شده و امسال تحقق درآمدهای ۴۸ درصد افزایش داشته است.

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