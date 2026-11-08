رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای شرکت در مراسم «روز پیروزی» جمهوری آذربایجان وارد قره‌باغ شد و در فرودگاه بین‌المللی فضولی مورد استقبال شخصی الهام علی‌اف قرار گرفت.

به گزارش کردپرس، هواپیمای حامل رجب طیب اردوغان و همسرش امینه اردوغان ظهر امروز، یکشنبه هشتم نوامبر، در فرودگاه بین‌المللی فضولی فرود آمد. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، و همسرش مهربان علی‌اوا در فرودگاه از رئیس‌جمهور ترکیه و هیئت همراه او استقبال کردند. گارد تشریفات نیز برای ورود اردوغان در محوطه فرودگاه مستقر شده بود.

اردوغان به دعوت رسمی علی‌اف و برای شرکت در مراسم ششمین سالگرد پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ به این کشور سفر کرد. دو رئیس‌جمهور پس از مراسم استقبال، در کنار یکدیگر از مقابل هیئت‌های رسمی عبور کردند.

در این سفر، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم یومکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، آکیف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیتی اردوغان، کورشاد زورلو معاون حزب عدالت و توسعه و بینالی ییلدیریم، رئیس شورای ریش‌سفیدان سازمان دولت‌های ترک، رئیس‌جمهور ترکیه را همراهی کردند.

تحولات منطقه‌ای و جهانی، آینده قفقاز جنوبی، مناسبات امنیتی و اقتصادی و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف نیز از موضوعات مورد انتظار این مذاکرات اعلام شده‌اند.

برهان‌الدین دوران پیش از انجام این سفر اعلام کرده بود: «رئیس‌جمهور اردوغان و رئیس‌جمهور علی‌اف در جریان این دیدار، همکاری‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان را از جنبه‌های مختلف ارزیابی و درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل‌نظر خواهند کرد.»

براساس برنامه اعلام‌شده، دو رئیس‌جمهور پس از مذاکرات در یک نشست خبری مشترک حضور خواهند یافت. تاکنون نتیجه دیدار دوجانبه یا بیانیه‌ای درباره توافق‌های احتمالی دو کشور منتشر نشده است.

دیداری پس از چند هفته حاشیه

سفر اردوغان به قره‌باغ پس از بروز حاشیه‌هایی کم‌سابقه در روابط آنکارا و باکو انجام شد. مقررات جدید پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان و گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه، با واکنش برخی مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت ترکیه روبه‌رو شد.

مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری آذربایجان این اظهارات را مداخله در امور داخلی این کشور تلقی کردند. باکو همچنین ورود شماری از شهروندان ترکیه را که در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌های جمهوری آذربایجان انتقاد کرده بودند، ممنوع کرد.

روابط نزدیک باکو با اسرائیل، مواضع متفاوت دو کشور درباره جنگ غزه و روند عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان نیز از دیگر زمینه‌های اختلاف‌نظر میان دو طرف عنوان شده‌اند.

گمانه‌زنی‌ها زمانی افزایش یافت که الهام علی‌اف، باوجود دعوت شخصی اردوغان، در نشست اخیر سازمان دولت‌های ترک در آنکارا شرکت نکرد و جمهوری آذربایجان در سطح وزیر امور خارجه در این اجلاس حضور یافت.

تلاش آنکارا برای کاهش تنش

اردوغان پیش از سفر به قره‌باغ، وجود شکافی جدی میان دو کشور را رد کرد و گفت روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان فراتر از مناسبات متعارف دیپلماتیک است.

او اعلام کرد برای مدیریت اختلافات، هاکان فیدان و ابراهیم کالین را به باکو فرستاده و شخصاً نیز با الهام علی‌اف گفت‌وگوی تلفنی انجام داده است. به گفته اردوغان، میان همسران دو رئیس‌جمهور نیز تماس‌هایی صورت گرفته است.

اردوغان گفت: «پیوند ناگسستنی دو کشور، حاصل تاریخ، فرهنگ و سرنوشت مشترک ما و امیدواریم آینده مشترکمان است. هیچ مانعی وجود ندارد که برادری ترکیه و جمهوری آذربایجان نتواند بر آن غلبه کند.»

دیدار امروز اردوغان و علی‌اف نخستین ملاقات حضوری دو رهبر پس از شکل‌گیری این حاشیه‌هاست. نحوه استقبال علی‌اف از اردوغان و پیام‌هایی که قرار است در نشست خبری مشترک مطرح شوند، از منظر آینده روابط آنکارا و باکو با دقت دنبال می‌شود.