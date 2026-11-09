بیش از ٥ تن مواد مخدر طی ٨ ماه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه کارکنان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۵ تن انواع مواد مخدر کشف شده که بیانگر تداوم اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی و عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ است.

او همچنین در تشریح جزئیات اجرای مرحله سی‌ و یکم طرح آرامش در شهر اظهار کرد: کارکنان گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اجرای اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و در برخورد با عوامل تهیه و توزیع این مواد، ۱۵ نفر قاچاقچی و ۱۷۸ نفر خرده‌ فروش را طی ٤ روز دستگیر کنند.

او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌ آوری و برای ساماندهی و طی مراحل درمان به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.

سردار سلمانی با اشاره به دیگر دستاوردهای این عملیات خاطرنشان کرد: انهدام ۶ باند فعال در زمینه مواد مخدر، توقیف ۱۶ دستگاه خودرو، کشف یک‌هزار و ۶۵۹ عدد قرص غیرمجاز و پلمب ۲ باب مغازه فعال در حوزه جرایم مواد مخدر از دیگر نتایج اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌ های مأموریتی پلیس است، تصریح کرد: پلیس با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های اطلاعاتی و عملیاتی و با مشارکت مردم، برخورد قاطع با شبکه‌ های تهیه و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌ کند و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند.