به گزارش کردپرس، خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد که دولت موقت سوریه در حال آماده‌سازی برای اعزام نیروهای نظامی به عربستان سعودی با هدف استقرار در مناطق مرزی این کشور و کمک احتمالی به مقابله با یمن است.

آسوشیتدپرس به نقل از سه مقام آگاه مدعی شد که مشاوران نظامی سوریه پیش‌تر به عربستان اعزام شده‌اند، اما تاکنون هیچ نیروی رزمی سوری به یمن فرستاده نشده است.

بر اساس این گزارش، این اطلاعات را یک مقام منطقه‌ای و دو مقام سوری در اختیار آسوشیتدپرس قرار داده‌اند. این منابع به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر عمومی، خواستار فاش نشدن نامشان شده‌اند.

آسوشیتدپرس همچنین تاکید کرد که مقام‌های عربستان سعودی تاکنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده‌اند.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان از تابستان امسال تشدید شده و حوثی‌ها نیز حملات مستقیم و مرگباری را علیه خاک عربستان انجام داده‌اند.

به نوشته آسوشیتدپرس، این تحولات بخشی از تنش‌های گسترده منطقه‌ای است که از فوریه سال جاری میلادی و در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدت گرفته است.