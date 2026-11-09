افزایش حملات و نفوذ زمینی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ ثبت ۳۵ مورد تحرک نظامی طی یک هفته

به گزارش کردپرس، نیروهای رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته با حملات توپخانه‌ای، ورود کاروان‌های نظامی به روستاهای قنیطره و درعا، ایجاد ایست‌های بازرسی و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی، به تحرکات نظامی خود در جنوب سوریه ادامه دادند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR) از ثبت ۳۵ مورد نفوذ و تحرک نظامی این رژیم طی هفته نخست نوامبر خبر داد.

مناطق مختلف استان‌های قنیطره و درعا طی روزهای ۶ تا ۸ نوامبر شاهد حملات توپخانه‌ای، گشت‌زنی نظامی، استقرار تانک و ورود کاروان‌های نظامی رژیم اسرائیل بودند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی و شبکه الاخباریه سوریه، ارتش اسرائیل روز ۶ نوامبر زمین‌های کشاورزی اطراف روستای عین زیوان در جنوب قنیطره را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد. همچنین گزارش‌هایی از گلوله‌باران مناطق السمَدانیه شرقی و اطراف سد المنطره در مرکز قنیطره منتشر شد.

در استان درعا نیز زمین‌های کشاورزی اطراف وادی الرقاد و مناطق نزدیک روستای جمله هدف آتش سلاح‌های سنگین قرار گرفتند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین از استقرار دو تانک اسرائیلی در نزدیکی غرفه مجحم، مسدود کردن یک مسیر فرعی با خاکریز و تیراندازی به حومه روستای جمله خبر داد.

هم‌زمان، نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود در قنیطره را گسترش دادند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، یک کاروان ۱۴ خودروی نظامی وارد روستای السمَدانیه غربی شد و نظامیان اسرائیلی پس از ورود، یک مدرسه را با اجبار باز کرده و وارد محوطه آن شدند. ایجاد ایست‌های بازرسی در جباتا الخشب، ترنجه و مسیر مزارع الامل و بازرسی خودروها و شهروندان نیز گزارش شده است.

در همین حال، عملیات مهندسی و احداث استحکامات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب قنیطره ادامه دارد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه از استقرار تجهیزات سنگین حفاری در منطقه المعکر و ادامه عملیات خاک‌برداری در نزدیکی پایگاه تل ابوالغیثار در چارچوب پروژه موسوم به «خط سوفا ۵۳» خبر داد. همچنین یک ساختمان مهندسی نظامی متعلق به ارتش سابق سوریه در منطقه جبل‌الشیخ تخریب شده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین تایید کرد که از اول تا هفتم نوامبر، ۳۵ مورد نفوذ زمینی و تحرک نظامی اسرائیل در جنوب سوریه ثبت شده است. این اقدامات شامل ایجاد ایست‌های بازرسی، بازرسی منازل، بازجویی و بازداشت شهروندان، مسدود کردن جاده‌ها و استقرار تجهیزات نظامی بوده است.

از سوی دیگر، مرکز پایش «سجیل» نیز از ثبت ۶۶ مورد اقدام نظامی اسرائیل در خاک سوریه طی پنج روز نخست نوامبر خبر داده که شامل ۲۴ مورد نفوذ زمینی، ۲۱ مورد فعالیت هوایی، پنج عملیات یورش، پنج ایست بازرسی، پنج مورد بازداشت و سه حمله توپخانه‌ای بوده است.

گفتنی است پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل حضور نظامی خود را در مناطق حائل جولان گسترش داده و وارد بخش‌هایی از خاک سوریه شده است. دمشق این اقدامات را نقض حاکمیت ملی و توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ می‌داند و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغال‌شده است.