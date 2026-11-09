به گزارش کردپرس، ساکنان شهر حسکه و مناطق حومه اطراف آن از افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره خود ابراز نگرانی کردند. شهروندان با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سوخت و دارو، از دولت موقت سوریه خواستند برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم اقدامات فوری انجام دهد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در همین رابطه، «محمد صالح ایوب» از ساکنان محله غویران شهر حسکه، گفت که شرایط زندگی به‌ویژه برای افرادی که در مؤسسات دولتی مشغول به کار نیستند و از درآمد ثابت یا حمایت مالی برخوردار نیستند، دشوارتر شده است و تأمین نیازهای روزانه برای این خانواده‌ها به مشکلی جدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مختلف و هزینه‌های سوخت، از مسئولان خواست کمک‌های غذایی در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهند و قیمت مواد غذایی و سوخت را متناسب با قدرت خرید شهروندان کاهش دهند.

ایوب همچنین تأکید کرد که تأمین سوخت گرمایشی در سال جاری به یکی از چالش‌های اصلی ساکنان تبدیل شده است. به گفته وی، قیمت هر لیتر گازوئیل در برخی بازارها به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیره سوری رسیده و این مسئله نگرانی خانواده‌ها را درباره تأمین گرمایش منازل در فصل زمستان افزایش داده است.

در ادامه، «انور الصالح» دیگر ساکن جوان محله غویران، نیز با انتقاد از وخامت شرایط معیشتی گفت که افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در کنار ضعف خدمات برق، زندگی روزمره مردم را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

وی افزود که دستمزد روزانه کارگران که حدود ۷۵ هزار لیره سوری است، دیگر برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی کافی نیست؛ به‌ویژه آنکه قیمت مواد غذایی و دارو همچنان روند افزایشی دارد. الصالح از دولت خواست برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان و کاهش قیمت گازوئیل، مواد غذایی و دارو اقدام کند.

از سوی دیگر، «مهدی السعود» از ساکنان حومه شرقی حسکه، با اشاره به افزایش قیمت سوخت گفت که بهای هر لیتر گازوئیل در منطقه محل سکونت وی به حدود ۱۷ هزار لیره سوری رسیده است؛ این در حالی است که گازوئیل با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، نقش اساسی در تأمین گرمایش منازل دارد.

وی همچنین اظهار داشت که افزایش قیمت سوخت مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل عمومی تأثیر گذاشته و کرایه مسیرهای درون‌شهری و بین‌شهری در مقایسه با دوره‌های گذشته دو برابر شده است. به گفته وی، افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی نیز فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

السعود با تأکید بر ضرورت عرضه سوخت با قیمت متناسب با توان مالی شهروندان، خاطرنشان کرد که افراد کم‌درآمد و کارگرانی که از شغل و درآمد ثابت برخوردار نیستند، توان مقابله با افزایش پی‌درپی قیمت‌ها را ندارند و تأمین هزینه‌های روزمره برای آنان دشوارتر شده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های مصوب وزارت انرژی سوریه، قیمت رسمی هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان ۱۹۵ لیره جدید سوری، بنزین ۹۰ اکتان ۱۸۵ لیره جدید و گازوئیل معمولی ۱۷۵ لیره جدید اعلام شده است. همچنین قیمت گازوئیل یارانه‌ای مورد استفاده در بخش گرمایش و کشاورزی ۱۱۵ لیره جدید، گازوئیل بخش‌های تولیدی و خدماتی ۱۵۰ لیره جدید و کپسول گاز خانگی هزار و ۶۰۰ لیره جدید سوری تعیین شده است.