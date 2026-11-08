سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی در مجتمع گردشگری ساشا کامیاران

سرویس کردستان - سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از سرمایه گذاری بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای احداث و راه اندازی فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا در شهرستان کامیاران خبر داد و گفت: با بهره برداری از این مجموعه، ۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده است.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در آیین افتتاح فاز نخست این مجتمع، اظهار کرد: مجتمع گردشگری ساشا در زمینی به مساحت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و فاز نخست آن با زیربنای حدود هفت هزار مترمربع به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به امکانات و بخش های مختلف این مجموعه افزود: جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل، رستوران دوطبقه، فضاهای تجاری و خدماتی، نمازخانه های مجزا، ۱۷ چشمه سرویس بهداشتی و واحدهای خدمات خودرویی شامل تعویض روغنی، پنچرگیری، مکانیکی و کارواش از جمله امکانات فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با تشریح جزئیات سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه بیان کرد: برای احداث و تجهیز رستوران و فضاهای رفاهی حدود ۹۰ میلیارد تومان و برای راه اندازی جایگاه عرضه سوخت نیز حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وطن دوست ادامه داد: در راستای حمایت از اجرای این طرح، ۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ توسط اداره کل میراث فرهنگی و ۲ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اختصاص یافته است.

وی ایجاد اشتغال را از مهم ترین دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد و گفت: با بهره برداری از فاز نخست مجتمع گردشگری ساشا، زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر فراهم شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی کردستان همچنین به برنامه های توسعه ای این مجموعه اشاره کرد و افزود: احداث تالار مراسم، هتل، استخر شنا، مجموعه موج های آبی و سوئیت های اقامتی در فازهای بعدی پیش بینی شده است که با تکمیل آن ها، ظرفیت های گردشگری، اقامتی و تفریحی این مجتمع افزایش می یابد.