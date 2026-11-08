نچیروان بارزانی با هیأتی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق، در دیدار با هیأتی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران؛ درباره تقویت و گسترش روابط عراق و اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، گفت‌وگو کردند.

به گزارش کردپرس، «نچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق، امروز یکشنبه 17 آبان ماه جاری (8 نوامبر 2026) در شهر اربیل، از هیأتی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.

در این دیدار، طرفین درباره تقویت روابط عراق و اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران و همچنین چگونگی راهکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گوناگون، به‌گونه‌ای که تأمین‌کننده منافع مشترک باشد، به گفت‌وگو و رایزنی پرداختند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوعات مربوط به همکاری‌های امنیتی و حفظ ثبات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت که در آن بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت و ثبات، و همچنین بر اتخاذ راهکار گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک؛ برای حل‌وفصل مشکلات و تنش‌ها تأکید کردند.

در ادامه این دیدار، دو طرف پیرامون تفاهم‌ها و توافق‌نامه امنیتی میان عراق در کنار اقلیم کُردستان با جمهوری اسلامی ایران به گفت‌وگو پرداختند و همچنین تعدادی از مسائل مورد علاقه مشترک، را مورد بررسی قرار دادند.