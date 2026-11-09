مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا:

سرویس جهان- ویکتوریا تیلور، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، با اشاره به بن‌بست مذاکرات تشکیل دولت اقلیم کردستان و تصمیم اتحادیه میهنی برای خروج از دولت، تأکید کرد که بی‌اعتمادی عمیق میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، در کنار کاهش تمایل دولت دونالد ترامپ به میانجی‌گری در اختلافات داخلی اقلیم کردستان، خطر گسست سیاسی در این منطقه را افزایش داده است.

به گزارش کردپرس، ویکتوریا تیلور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دو سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴، مذاکرات حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای تشکیل دولت جدید اقلیم عملاً به بن‌بست کامل رسیده و با اعلام خروج اتحادیه میهنی از دولت منطقه‌ای، اختلافات دو حزب وارد مرحله تازه‌ای شده است.

ویکتوریا تیلور که در دوران فعالیت خود در وزارت خارجه آمریکا و پس از آن در شورای آتلانتیک، بارها با رهبران دو حزب دیدار و درباره اختلافات آنها گفت‌وگو کرده است، تأکید کرد که در مقاطع مختلف به نظر می‌رسید دو طرف به توافق و سازش نزدیک شده‌اند، اما بی‌اعتمادی متقابل همچنان مانع اصلی دستیابی به توافق بوده است.

وی با اشاره به تجربه دیدارهای خود با رهبران حزب دمکرات و اتحادیه میهنی اظهار داشت که تقریباً در تمام ملاقات‌هایش، دو طرف با لحنی تند از یکدیگر شکایت می‌کردند و تنها در یکی از این دیدارها چنین اتفاقی نیفتاده است.

ویکتوریا تیلور در این باره نوشت: «به بیان ساده، آنها به یکدیگر اعتماد ندارند.»

معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، در ادامه، نقش واشنگتن را یکی از عوامل مهم جلوگیری از گسست کامل روابط میان دو حزب دانست و گفت که مداخله قابل توجه دولت آمریکا تاکنون مانع از آن شده بود که اختلافات حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به مرحله قطع کامل همکاری‌ها برسد.

به گفته ویکتوریا تیلور، دولت‌های پیشین آمریکا عملاً پذیرفته بودند که برای حل اختلافات داخلی اقلیم کردستان تا جزئی‌ترین مسائل سیاسی و اداری مداخله کنند و در صورت لزوم، رهبران دو حزب را برای پذیرش توافق تحت فشار قرار دهند.

وی با اشاره به نقش دولت‌های پیشین آمریکا در حل اختلافات سیاسی اقلیم کردستان، یادآور شد که واشنگتن در دستیابی به توافق برای برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ نیز نقش مهمی ایفا کرد. برگزاری این انتخابات به دلیل اختلافات سیاسی برای مدت طولانی به تأخیر افتاده بود.

ویکتوریا تیلور با مقایسه رویکرد دولت‌های پیشین آمریکا با دولت دونالد ترامپ، تأکید کرد که دولت کنونی آمریکا تمایل و علاقه بسیار کمتری برای ایفای نقش میانجی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دارد.

وی در عین حال، با اشاره به رویکرد دولت دونالد ترامپ مبنی بر اینکه چرا آمریکا باید در اختلافات داخلی احزاب کرد دخالت کند، هشدار داد که تداوم شکاف‌های سیاسی در اقلیم کردستان، قدرت یکی از مهم‌ترین شرکای آمریکا در عراق را تضعیف می‌کند.

ویکتوریا تیلور در پایان ابراز تأسف کرد که اختلافات دو حزب به چنین مرحله‌ای رسیده است و تأکید کرد که این وضعیت به زیان کردها، اقلیم کردستان و منافع آمریکا خواهد بود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، پنج‌شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶، خروج خود از دولت اقلیم کردستان را اعلام کرد. این تصمیم یک روز پس از برگزاری جلسه پارلمان اقلیم بدون مشارکت اتحادیه میهنی و شماری از جریان‌های سیاسی مخالف اتخاذ شد. در این جلسه، ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده حضور داشتند و والا فرید، نماینده حزب دمکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد.

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ حزب دمکرات با کسب ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی همراه شد. اتحادیه میهنی نیز ۲۳ کرسی به دست آورد. با وجود گذشت دو سال از انتخابات، اختلافات دو حزب بر سر سهم‌خواهی در مناصب عالی دولت، نحوه توزیع قدرت و ساختار مدیریتی اقلیم مانع تشکیل کابینه جدید شده و دولت پیشین به نخست‌وزیری مسرور بارزانی همچنان به کار خود ادامه داده است.

خروج اتحادیه میهنی از دولت، در کنار تهدید بافل طالبانی به تشکیل ساختار حکومتی موازی در صورت انتصاب یک‌جانبه رئیس اقلیم و دولت جدید از سوی حزب دمکرات، نگرانی‌ها درباره بازگشت اقلیم کردستان به وضعیت دو اداره‌ای را افزایش داده است.